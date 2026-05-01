До смерти избил беспомощную женщину: дело жителя Харьковщины в суде – НПУ

Правоохранители передали в суд дело 44-летнего жителя Чугуевского района. По версии следствия, он до смерти избил свою сожительницу.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о событиях, что произошли в марте на территории Новопокровской громады. Установлено, что между сожителями возник конфликт, который перерос в жестокое избиение.

«Мужчина нанес 42-летней женщине многочисленные удары. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии: из-за тазобедренной гипсовой повязки она была прикована к постели и не могла ни защититься, ни избежать насилия. После конфликта сожители легли спать, однако утром женщина не проснулась», — отметили правоохранители.

По заключению экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате полученных телесных повреждений, уточнили в полиции.

Тогда копы задержали фигуранта. Ему инкриминируют умышленное убийство. Если вину докажут, мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

