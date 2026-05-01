До смерти избил беспомощную женщину: дело жителя Харьковщины в суде – НПУ

Общество 14:14   01.05.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители передали в суд дело 44-летнего жителя Чугуевского района. По версии следствия, он до смерти избил свою сожительницу.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о событиях, что произошли в марте на территории Новопокровской громады. Установлено, что между сожителями возник конфликт, который перерос в жестокое избиение.

«Мужчина нанес 42-летней женщине многочисленные удары. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии: из-за тазобедренной гипсовой повязки она была прикована к постели и не могла ни защититься, ни избежать насилия. После конфликта сожители легли спать, однако утром женщина не проснулась», — отметили правоохранители.

По заключению экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате полученных телесных повреждений, уточнили в полиции.

Тогда копы задержали фигуранта. Ему инкриминируют умышленное убийство. Если вину докажут, мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в Кегичевском районе в результате бытовой ссоры мужчина получил смертельное ножевое ранение. Правоохранители считают, что к убийству причастна его сожительница.

Читайте также: Пьяный водитель в Харькове пытался решить вопрос взяткой

Интервалы движения в метро Харькова изменятся с 1 мая: новый график
Стало известно, чем россияне били по Харькову и области утром: что стало целью
Новости Харькова — главное 1 мая: утром в Харькове и Чугуеве звучали взрывы
Если исчезнет Печенежское водохранилище: последствия для Харькова и природы
Атака на Харьков: первые минуты после удара по АЗС, как спасали мужчину 📹
Если вам интересна новость: «До смерти избил беспомощную женщину: дело жителя Харьковщины в суде – НПУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 14:14;

