До смерти избил беспомощную женщину: дело жителя Харьковщины в суде – НПУ
Правоохранители передали в суд дело 44-летнего жителя Чугуевского района. По версии следствия, он до смерти избил свою сожительницу.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, речь идет о событиях, что произошли в марте на территории Новопокровской громады. Установлено, что между сожителями возник конфликт, который перерос в жестокое избиение.
«Мужчина нанес 42-летней женщине многочисленные удары. Потерпевшая находилась в беспомощном состоянии: из-за тазобедренной гипсовой повязки она была прикована к постели и не могла ни защититься, ни избежать насилия. После конфликта сожители легли спать, однако утром женщина не проснулась», — отметили правоохранители.
По заключению экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате полученных телесных повреждений, уточнили в полиции.
Тогда копы задержали фигуранта. Ему инкриминируют умышленное убийство. Если вину докажут, мужчине грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.
Напомним, в Кегичевском районе в результате бытовой ссоры мужчина получил смертельное ножевое ранение. Правоохранители считают, что к убийству причастна его сожительница.
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «До смерти избил беспомощную женщину: дело жителя Харьковщины в суде – НПУ», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 1 мая 2026 в 14:14;