В Харькове мужчина до смерти избил товарища – полиция

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, во время застолья избил насмерть своего товарища.

Трагический инцидент произошел 17 октября в Холодногорском районе Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«В квартире потерпевшего во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе спора 50-летний мужчина нанес телесные повреждения знакомому. От полученных травм 62-летний потерпевший умер», — установили правоохранители.

Полицейские задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

