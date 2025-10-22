В Харькове мужчина до смерти избил товарища – полиция
Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, во время застолья избил насмерть своего товарища.
Трагический инцидент произошел 17 октября в Холодногорском районе Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.
«В квартире потерпевшего во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе спора 50-летний мужчина нанес телесные повреждения знакомому. От полученных травм 62-летний потерпевший умер», — установили правоохранители.
Полицейские задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, ранее полицейские сообщили о подозрении в избиении жены 66-летнему харьковчанину. По версии ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение длительного времени мужчина унижал и запугивал женщину, преимущественно под хмельком. Конфликты сопровождались избиениями, угрозами и уничтожением имущества.
Читайте также: В Харькове потушили все пожары после ударов, Синегубов о работе детсада
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: избил, новости Харькова, подозрение, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове мужчина до смерти избил товарища – полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 октября 2025 в 16:48;