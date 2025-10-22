Live
В Харькове мужчина до смерти избил товарища – полиция

Общество 16:48   22.10.2025
Виктория Яковенко
В Харькове мужчина до смерти избил товарища – полиция Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали в Харькове мужчину, который, по данным следствия, во время застолья избил насмерть своего товарища.

Трагический инцидент произошел 17 октября в Холодногорском районе Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции Харьковской области.

«В квартире потерпевшего во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе спора 50-летний мужчина нанес телесные повреждения знакомому. От полученных травм 62-летний потерпевший умер», — установили правоохранители.

Полицейские задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Если вину докажут, мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее полицейские сообщили о подозрении в избиении жены 66-летнему харьковчанину. По версии ГУ Нацполиции в Харьковской области, в течение длительного времени мужчина унижал и запугивал женщину, преимущественно под хмельком. Конфликты сопровождались избиениями, угрозами и уничтожением имущества.

Читайте также: В Харькове потушили все пожары после ударов, Синегубов о работе детсада

Автор: Виктория Яковенко
