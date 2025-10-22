В Харькове потушили все пожары после ударов, Синегубов о работе детсада
В результате вражеской атаки БпЛА на Холодногорский район произошло три возгорания. Самое большое, площадью 500 м кв, – в здании детского сада. Все пожары потушили, информируют в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
На месте удара работали 60 спасателей и 13 единиц техники. Сейчас продолжаются аварийно-спасательные работы.
Тем временем в эфире нацмарафона ведущая спросила у главы ХОВА Олега Синегубова: «Не должны ли были дети все время (не только в воздушную тревогу) находиться в укрытии?». Он ответил так:
«У нас еще в 2022 году было принято решение на Совете обороны области, где мы определили ключевые критерии для работы образовательных учреждений, это касается школьного и дошкольного образования. Основное требование – это то, чтобы это заведение имело сертифицированное укрытие, и, конечно, они (дети — ред.) должны были находиться все время в укрытии, и главное соблюдать правила безопасности и реагирования на воздушные тревоги. По этому факту, конечно, будут разбираться все правоохранительные органы, чтобы выяснить все обстоятельства дела», — рассказал глава ХОВА.
Он также сообщил, какие органы контролируют деятельность таких частных заведений.
«Это лицензионная деятельность, и она контролируется и администрацией в пределах своих полномочий, и Министерством образования и науки», — сказал Синегубов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, детский сад пострадал в результате воздушной атаки российских военных в Харькове. Три взрыва прогремели в городе около 11:00. Мэр Игорь Терехов сообщил: происходит атака «Шахедов». И вскоре уточнил: прилетело по зданию в Холодногорском районе, где работает частный детский сад. По данным областной прокуратуры, было три беспилотника типа «Герань-2». И, как сообщил Терехов, все они попали в одно здание, в результате чего второй этаж полностью сложился и начался пожар. Воспитательницы успели вовремя спустить малышей до самого простого укрытия. Всех 48 детей эвакуировали. Пострадавших в их числе нет. Однако не обошлось без жертв среди взрослых. Рядом со зданием во время атаки работали коммунальщики, в том числе убирал улицу 42-летний озеленитель КП «Дорремстрой» — он погиб. Еще девять человек — три мужчины и шесть женщин — пострадали. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, четырех пострадавших госпитализировали. Повреждения получили по меньшей мере 11 зданий. На каких основаниях работал пострадавший детсад – выяснит следствие, прокомментировал Терехов.
Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, детский сад, новости Харькова, Олег Синегубов, пожары;
