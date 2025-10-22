У Харкові загасили усі пожежі після ударів, Синєгубов про роботу дитсадка

Внаслідок ворожої атаки БпЛА на Холодногірський район сталося три осередки займань. Найбільший, площею 500 м кв, – в будівлі дитячого садочку. Наразі усі пожежі загасили, інформують у ГУ ДСНС в Харківській області.

На місці удару працювали 60 рятувальників та 13 одиниць техніки. Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Тим часом в етері нацмарафону ведуча запитала у голови ХОВА Олега Синєгубова: «Чи не мали діти увесь час (не тільки у повітряну тривогу) знаходитись в укритті?». Він відповів так:

«У нас ще в 2022-му році було прийняте рішення на Раді оборони області, де ми визначили ключові критерії для роботи освітніх закладів, це стосується шкільної і дошкільної освіти. Основна вимога – це те, щоб цей заклад мав сертифіковане укриття, і, звичайно вони (діти – ред.) мали перебувати весь час в укритті, і головне дотримуватися правил безпеки та реагування на повітряні тривоги. По цьому факту, звичайно, будуть ще розбиратися всі правоохоронні органи, щоб з’ясувати всі обставини справи», – розповів голова ХОВА.

Він також повідомив, які органи контролюють діяльність таких приватних закладів.

«Це ліцензійна діяльність, і вона контролюється і адміністрацією у межах своїх повноважень, і Міністерством освіти та науки», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Постраждалих серед них немає. Однак не минулося без жертв серед дорослих. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов.