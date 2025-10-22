Рух на Коцарський обмежили після атаки, слідство займеться дитсадком – мер 📹

Мер Харкова Ігор Терехов детально розповів про наслідки атаки БпЛА на дитячий садок та зазначив, що обставини роботи закладу з’ясує слідство.

«Сьогодні Харків дивом оминуло велике горе. Від сили ударів другий поверх повністю склався. На щастя, виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття в тому ж приміщенні. І щойно рятувальники дісталися до підвалу, всіх 48 дітей евакуювали», – зазначив міський голова.

Він уточнив, що внаслідок удару загинула озеленювач КП «Шляхрембуд», який прибирав вулицю. Поранень також зазнали жінка, яка сиділа в припаркованому авто, та інші комунальники.

«Остаточні обставини роботи дитсадка з’ясує слідство. Але я не раз казав і повторюю: в Харкові потрібно будувати справжні сертифіковані дитячі садки під землею. Безпеку дітей треба гарантувати, а не сподіватися на везіння», – підкреслив мер.

Через атаку пошкоджені шість будівель на двох вулицях – переважно магазини, офіси, підприємницькі приміщення. Згоріли цивільні автівки, було вибите скло в комунальній техніці, обірвана контактна мережа. Рух транспорту вулицею Коцарською тимчасово обмежений.

Відео: Ігор Терехов

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові близько 10:50. Мер Ігор Терехов повідомив, що під удар потрапив Холодногірський район. Пізніше уточнив, що ворог атакував БпЛА дитячий садочок, на місці удару виникла пожежа. Зазначалось, що всіх дітей евакуювали з будівлі. Терехов розповів, що зафіксували влучання трьох «шахедів». Одна людина загинула, серед шістьох постраждалих – п’ятеро комунальників. Після удару ворог почав поширювати інформацію, що нібито влучання сталося «через роботу ППО». Цей фейк РФ вже спростували у Центрі протидії дезінформації. За попередніми даними Харківської обласної прокуратури, армія РФ атакувала Харків БпЛА «Герань-2» з реактивним двигуном.