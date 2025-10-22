Движение на Коцарской ограничили, следствие займется детсадом – Терехов 📹

Мэр Харькова Игорь Терехов подробно рассказал о последствиях атаки БпЛА на детский сад и отметил, что обстоятельства работы заведения выяснит следствие.

«Сегодня Харьков чудом обошло большое горе. От силы ударов второй этаж полностью сложился. К счастью, воспитательницы успели вовремя спустить малышей в простейшее укрытие в том же помещении. И только спасатели добрались до подвала, всех 48 детей эвакуировали», — отметил городской голова.

Он уточнил, что в результате удара погибла озеленитель КП «Дорремстрой», который убирал улицу. Ранения также получили женщина, сидевшая в припаркованном авто, и другие коммунальщики.

«Окончательные обстоятельства работы детского сада выяснит следствие. Но я не раз говорил и повторяю: в Харькове нужно строить настоящие сертифицированные сады под землей. Безопасность детей нужно гарантировать, а не надеяться на везение», – подчеркнул мэр.

Из-за атаки повреждены шесть зданий на двух улицах – преимущественно магазины, офисы, предпринимательские помещения. Сгорели гражданские автомобили, были выбиты стекла в коммунальной технике, оборвана контактная сеть. Движение транспорта по улице Коцарской временно ограничили.

Видео: Игорь Терехов

Напомним, взрывы слышали в Харькове около 10:50. Мэр Игорь Терехов сообщил, что под ударом был Холодногорский район. Позже уточнил, что враг атаковал БпЛА детский сад, на месте удара возник пожар. Отмечалось, что всех детей эвакуировали из здания. Терехов рассказал, что зафиксировали попадание трех «Шахедов». Один человек погиб, среди шести пострадавших – пятеро коммунальщиков. После удара враг начал распространять информацию, что якобы попадание произошло «из-за работы ПВО». Этот фейк РФ уже опровергли в Центре противодействия дезинформации. По предварительным данным Харьковской областной прокуратуры, армия РФ атаковала Харьков БпЛА «Герань-2» с реактивным двигателем.