На месяц запретят движение транспорта по одной из улиц в Харькове
Фото: ХГС
С 8:00 5 мая до 20:00 5 июня движение транспорта по ул. Ковтуна в микрорайоне Новые Дома Слободского района запретят, сообщает Харьковский горсовет.
Перекроют ул. Ковтуна на участке от ул. Тепловозная до ул. Энергетической.
Это связано с капитальным ремонтом водопроводов, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,
Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Черноморской, Тепловозной, Мухачевой, Дизельной.
Как ранее сообщала МГ «Объектив», движение транспорта в переулке Мозаичном, на участке от Челебиевского переулка до переулка Волевого, перекроют до 30 мая, передает Харьковский горсовет.
- • Дата публикации материала: 4 мая 2026 в 22:23;