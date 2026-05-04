На месяц запретят движение транспорта по одной из улиц в Харькове

Транспорт 22:23   04.05.2026
Оксана Якушко
С 8:00 5 мая до 20:00 5 июня движение транспорта по ул. Ковтуна в микрорайоне Новые Дома Слободского района запретят, сообщает Харьковский горсовет.

Перекроют ул. Ковтуна на участке от ул. Тепловозная до ул. Энергетической.

Это связано с капитальным ремонтом водопроводов, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства,

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Черноморской, Тепловозной, Мухачевой, Дизельной.

Как ранее сообщала МГ «Объектив», движение транспорта в переулке Мозаичном, на участке от Челебиевского переулка до переулка Волевого, перекроют до 30 мая, передает Харьковский горсовет.

