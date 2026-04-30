До 30 мая: на месяц перекроют движение в одном из переулков Харькова

Движение транспорта в переулке Мозаичном, на участке от Челебиевского переулка до переулка Волевого, перекроют до 30 мая, сообщает Харьковский горсовет.

Причина остановки движения транспорта — в необходимости аварийных работ по газопроводу, пояснили в Департаменте строительства и путевого хозяйства.

Водители смогут объехать закрытый участок по улице Кузнецкой, по переулку Челебиевскому и другим близлежащим улицам.

Как писала ранее МГ «Объектив», днем 26 апреля во всем Харькове пропала электроэнергия. В метрополитене приостановили движение поездов на всех линиях. Не курсировали троллейбусы и трамваи.