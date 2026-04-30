До 30 травня: на місяць заборонять рух в одному з провулків Харкова

Суспільство 19:00   30.04.2026
Оксана Якушко
Рух транспорту у провулку Мозаїчному, на ділянці від Челебіївського провулка до провулка Вольового, перекриють до 30 травня, повідомляє Харківська міськрада.

Причина зупинки руху транспорту в необхідності аварійних робіт на газопроводі, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

Водії зможуть об’їхати закриту ділянку вулицею Кузнецькою, провулком Челебіївським та іншими прилеглими вулицями.

Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вдень 26 квітня у всьому Харкові зникла електроенергія. У метрополітені призупинили рух поїздів усіх ліній. Не курсували тролейбуси та трамваї.

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух транспорту у провулку Мозаїчному, на ділянці від Челебіївського провулка до провулка Вольового, перекриють до 30 травня, повідомляє Харківська міськрада.".