До 30 травня: на місяць заборонять рух в одному з провулків Харкова
Рух транспорту у провулку Мозаїчному, на ділянці від Челебіївського провулка до провулка Вольового, перекриють до 30 травня, повідомляє Харківська міськрада.
Причина зупинки руху транспорту в необхідності аварійних робіт на газопроводі, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
Водії зможуть об’їхати закриту ділянку вулицею Кузнецькою, провулком Челебіївським та іншими прилеглими вулицями.
Як писала раніше МГ “Об’єктив”, вдень 26 квітня у всьому Харкові зникла електроенергія. У метрополітені призупинили рух поїздів усіх ліній. Не курсували тролейбуси та трамваї.
Категорії: Суспільство, Транспорт; Теги: объезд, переулок, Харків;
Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2026 в 19:00;