На 8 дней перекроют движение транспорта в центре Харькова
С 8:00 17 апреля до 20:00 25 апреля транспорт не будет ходить в Армянском переулке, на участке от Харьковской набережной до переулка Короленко, сообщает Харьковский горсовет.
Это связано с ремонтом тепловых сетей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.
Объехать закрытый участок можно будет по ул. Кооперативной, пр. Героев Харькова, пер. Кузнечным, Харьковской набережной и другими близлежащими улицами.
Также автобус №272 временно сменит маршрут. В направлении площади Конституции он будет курсировать так:
Харьковская набережная – ул. Кооперативная – пер. Короленко – пер. Армянский – площадь Павловская и дальше по основному маршруту.
- • Дата публикации материала: 16 апреля 2026 в 18:19;