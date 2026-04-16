На 8 дней перекроют движение транспорта в центре Харькова

С 8:00 17 апреля до 20:00 25 апреля транспорт не будет ходить в Армянском переулке, на участке от Харьковской набережной до переулка Короленко, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с ремонтом тепловых сетей, пояснили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

Объехать закрытый участок можно будет по ул. Кооперативной, пр. Героев Харькова, пер. Кузнечным, Харьковской набережной и другими близлежащими улицами.

Также автобус №272 временно сменит маршрут. В направлении площади Конституции он будет курсировать так:

Харьковская набережная – ул. Кооперативная – пер. Короленко – пер. Армянский – площадь Павловская и дальше по основному маршруту.

