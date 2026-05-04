«Мёртвая тишина, и резко взрыв» — жители Мерефы о «прилете», погибших шестеро

Количество жертв в результате ракетного удара по Мерефе 4 мая возросло. В больнице умер 68-летний мужчина.

Дополнено в 15:33. Глава ХОВА Олег Синегубов отметил, что количество пострадавших в Мерефе уже возросло до 31.

«В частности, медики оказали помощь 2-летнему мальчику. К счастью, его состояние удовлетворительное. Ребенок продолжит лечение амбулаторно», – рассказал Синегубов.

15:26. «В общем в городе погибли 6 человек. Кроме того, до 24 человек выросло количество пострадавших. За помощью медиков обратились двое парней: 16-летний госпитализирован, 17-летний получил необходимые помощь и продолжит лечение амбулаторно», — отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Жители города рассказали, что произошло в первые минуты после вражеского удара.

«Никаких звуков не было. Тишина была мертва, и резко гул, взрыв. Вырвало все окна. Это уже в третий раз у нас. Все в пыли было. Подошел к окну, и на тротуаре женщина лежала уже мертвая», — сказал житель Александр Болотный.

«Первые секунды я только слышала, как летит стекло, а потом был взрыв. Крики людей. Начала спускаться, все горит, очень страшно было», — рассказала жительница Валерия Карлюк.

Напомним, 4 мая армия РФ ударила ракетой «Искандер» по Мерефе. Попадание зафиксировали в дорожное покрытие. В результате удара погибли пять человек — мужчины 50 и 63 лет и женщины 74, 41 и 52 лет.