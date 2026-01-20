Live

БпЛА влетел в важную дорогу на Харьковщине: яму уже залатали (фото)

Общество 14:43   20.01.2026
Виктория Яковенко
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Дорожники ликвидировали последствия вражеского удара на дороге в Мерефе.

Атака произошла в ночное время, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. В Мерефе зафиксировали попадания БпЛА в дорожное покрытие.

«В результате чего был поврежден важный участок автодороги, который обеспечивает ежедневное транспортное сообщение для жителей громады», — отметили дорожники.

Уже утром специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Говорят: в кратчайшие сроки поврежденное дорожное покрытие отремонтировали. Это позволило быстро и безопасно восстановить движение транспорта.

«Обеспечение бесперебойного автомобильного сообщения критически важно для жизнедеятельности громад, работы экстренных служб, гуманитарных перевозок и экономической стабильности региона. Именно поэтому Служба восстановления работает в усиленном режиме, реагируя на последствия вражеских обстрелов максимально быстро и слаженно», — говорится в сообщении.

БпЛА влетел в дорогу в Мерефе
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
БпЛА влетел в дорогу в Мерефе
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
БпЛА влетел в дорогу в Мерефе
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
БпЛА влетел в дорогу в Мерефе
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
БпЛА влетел в дорогу в Мерефе
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области
БпЛА влетел в дорогу в Мерефе
Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

Напомним, в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что ночью 20 января вражеский ударный БпЛА попал в дорожное покрытие в Мерефе. В результате взрыва горел автомобиль на площади 5 квадратных метров, повреждены торговые заведения, кафе, многоквартирные жилые дома и грузовой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.

Автор: Виктория Яковенко
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики

19.01.2026, 21:58
Как 20 января будут отключать свет в Харькове и области: графики
19.01.2026, 21:58
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет

20.01.2026, 11:00
«Бьют в одну и ту же точку»: как в Харькове планируют быстрее возвращать свет
20.01.2026, 11:00
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов

20.01.2026, 12:24
«Звонки поступают на 1562»: что в Харькове со светом, рассказал Терехов
20.01.2026, 12:24
Новости Харькова – главное 20 января: что со светом, «помощь» уклонистам

20.01.2026, 14:46
Новости Харькова – главное 20 января: что со светом, «помощь» уклонистам
20.01.2026, 14:46
Обокрал бюджет Харькова на три миллиона: в чем подозревают руководителя КП

20.01.2026, 11:41
Обокрал бюджет Харькова на три миллиона: в чем подозревают руководителя КП
20.01.2026, 11:41
БпЛА влетел в важную дорогу на Харьковщине: яму уже залатали (фото)

20.01.2026, 14:43
БпЛА влетел в важную дорогу на Харьковщине: яму уже залатали (фото)
20.01.2026, 14:43

