БпЛА влетел в важную дорогу на Харьковщине: яму уже залатали (фото)
Дорожники ликвидировали последствия вражеского удара на дороге в Мерефе.
Атака произошла в ночное время, сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области. В Мерефе зафиксировали попадания БпЛА в дорожное покрытие.
«В результате чего был поврежден важный участок автодороги, который обеспечивает ежедневное транспортное сообщение для жителей громады», — отметили дорожники.
Уже утром специалисты приступили к аварийно-восстановительным работам. Говорят: в кратчайшие сроки поврежденное дорожное покрытие отремонтировали. Это позволило быстро и безопасно восстановить движение транспорта.
«Обеспечение бесперебойного автомобильного сообщения критически важно для жизнедеятельности громад, работы экстренных служб, гуманитарных перевозок и экономической стабильности региона. Именно поэтому Служба восстановления работает в усиленном режиме, реагируя на последствия вражеских обстрелов максимально быстро и слаженно», — говорится в сообщении.
Напомним, в ГУ ГСЧС в Харьковской области сообщали, что ночью 20 января вражеский ударный БпЛА попал в дорожное покрытие в Мерефе. В результате взрыва горел автомобиль на площади 5 квадратных метров, повреждены торговые заведения, кафе, многоквартирные жилые дома и грузовой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
Дата публикации материала: 20 января 2026 в 14:43