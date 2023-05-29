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В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда

Общество 11:13   29.05.2023
Виктория Яковенко
В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда

С 29 мая по 4 июня в связи с ремонтом трассы Дергачи – Двуречный Кут на участке по улице Матюшенко возможны усложнения движения автотранспорта.

Об этом предупредил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Водители смогут использовать альтернативные маршруты:

– через пер. Калиновый – ул. Калиновую – ул. Сербина – ул. Профессиональную – ул. Золочевский шлях;
– через ул. Калиновую – ул. Короленко – ул. Морозенко.

Детальная схема объезда указана на карте.

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Фото: Вячеслав Задоренко

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    Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 29 мая по 4 июня в связи с ремонтом трассы Дергачи – Двуречный Кут на участке по улице Матюшенко возможны усложнения движения автотранспорта.".