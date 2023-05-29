В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда
С 29 мая по 4 июня в связи с ремонтом трассы Дергачи – Двуречный Кут на участке по улице Матюшенко возможны усложнения движения автотранспорта.
Об этом предупредил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Водители смогут использовать альтернативные маршруты:
– через пер. Калиновый – ул. Калиновую – ул. Сербина – ул. Профессиональную – ул. Золочевский шлях;
– через ул. Калиновую – ул. Короленко – ул. Морозенко.
Детальная схема объезда указана на карте.
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2023 в 11:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 29 мая по 4 июня в связи с ремонтом трассы Дергачи – Двуречный Кут на участке по улице Матюшенко возможны усложнения движения автотранспорта.".