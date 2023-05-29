В Харьковской области неделю будут ремонтировать автодорогу: карта объезда

С 29 мая по 4 июня в связи с ремонтом трассы Дергачи – Двуречный Кут на участке по улице Матюшенко возможны усложнения движения автотранспорта.

Об этом предупредил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Водители смогут использовать альтернативные маршруты:

– через пер. Калиновый – ул. Калиновую – ул. Сербина – ул. Профессиональную – ул. Золочевский шлях;

– через ул. Калиновую – ул. Короленко – ул. Морозенко.

Детальная схема объезда указана на карте.