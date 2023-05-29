Live
  • Понеділок 29.05.2023
    • Харків
  •   +19°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.32
    • 🟢

У Харківській області тиждень ремонтуватимуть автошлях: карта об’їзду

Суспільство 11:13   29.05.2023
Вікторія Яковенко
У Харківській області тиждень ремонтуватимуть автошлях: карта об’їзду

З 29 травня по 4 червня у зв’язку з ремонтом траси Дергачі – Дворічний Кут на ділянці по вулиці Матюшенка можливі ускладнення руху автотранспорту.

Про це попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Водії зможуть використовувати альтернативні маршрути:

  • через пров. Калиновий – вул. Калинову – вул. Сербіна – вул. Професійну – вул. Золочівський шлях;
  • через вул. Калинову – вул. Короленка – вул. Морозенка.

Детальна схема об’їзду вказана на карті.

01
Фото: Вячеслав Задоренко

  • Читайте також: Можлива помста: перевізника, який організував автоколону з Куп’янська, вбили

    • Автор: Вікторія Яковенко
    Популярно
    Декілька літаків ЗСУ щодня використовують ракети Storm Shadow – експерт
    Декілька літаків ЗСУ щодня використовують ракети Storm Shadow – експерт
    29.05.2023
    Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
    Під час пошуку Віолетти на Харківщині знаходили нерозірвані снаряди та міни
    28.05.2023
    Бєлгородський губернатор заявив, що Харків треба приєднати до його області
    Бєлгородський губернатор заявив, що Харків треба приєднати до його області
    29.05.2023
    На Харківщині “ліг” сайт міськради: мер повідомив про хакерські атаки з РФ
    На Харківщині “ліг” сайт міськради: мер повідомив про хакерські атаки з РФ
    29.05.2023
    Проводити масові заходи в Харкові заборонили не всім – ХОВА
    Проводити масові заходи в Харкові заборонили не всім – ХОВА
    29.05.2023
    Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА
    Армія РФ ударила по військовому об’єкту на Хмельниччині – ОВА
    29.05.2023

    Новини за темою:

    19:36
    На Салтівці в Харкові відремонтують після обстрілів ще чотири будинки: адреси
    17:16
    Терехов: 5400 харків’ян звернулися за компенсацією на ремонт у «єВідновлення»
    23:56
    Воду на добу відключать завтра у Харкові у двох районах міста
    16:49
    На проспекті Гагаріна в Харкові продовжують відновлювати колектор (фото)
    13:06
    «Сьогодні ворог завдав наймасованішого удару дронами», – Синєгубов (відео)

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харківській області тиждень ремонтуватимуть автошлях: карта об’їзду»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 11:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 29 травня по 4 червня у зв’язку з ремонтом траси Дергачі – Дворічний Кут на ділянці по вулиці Матюшенка можливі ускладнення руху автотранспорту.".