У Харківській області тиждень ремонтуватимуть автошлях: карта об’їзду
З 29 травня по 4 червня у зв’язку з ремонтом траси Дергачі – Дворічний Кут на ділянці по вулиці Матюшенка можливі ускладнення руху автотранспорту.
Про це попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Водії зможуть використовувати альтернативні маршрути:
- через пров. Калиновий – вул. Калинову – вул. Сербіна – вул. Професійну – вул. Золочівський шлях;
- через вул. Калинову – вул. Короленка – вул. Морозенка.
Детальна схема об’їзду вказана на карті.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Травня 2023 в 11:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 29 травня по 4 червня у зв’язку з ремонтом траси Дергачі – Дворічний Кут на ділянці по вулиці Матюшенка можливі ускладнення руху автотранспорту.".