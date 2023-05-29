У Харківській області тиждень ремонтуватимуть автошлях: карта об’їзду

З 29 травня по 4 червня у зв’язку з ремонтом траси Дергачі – Дворічний Кут на ділянці по вулиці Матюшенка можливі ускладнення руху автотранспорту.

Про це попередив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Водії зможуть використовувати альтернативні маршрути:

через пров. Калиновий – вул. Калинову – вул. Сербіна – вул. Професійну – вул. Золочівський шлях;

через вул. Калинову – вул. Короленка – вул. Морозенка.

Детальна схема об’їзду вказана на карті.