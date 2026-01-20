Было короткое замыкание: в Змиеве в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, в течение минувших суток два пожара возникли в результате российских обстрелов.

Так днем россияне атаковали Слободской район Харькова. В результате атаки есть погибшая: еще 13 человек пострадали.

«Взрывами частично разрушены жилой дом и дворовые застройки, повреждены частные и многоквартирные дома, расположенные рядом», – пишут спасатели.

В этом случае обошлось без пожаров.

«Ночью 20 января вражеский ударный БпЛА попал в дорожное покрытие в Мерефе Харьковского района. В результате взрыва горел автомобиль на площади пять квадратных метров, повреждены торговые заведения, кафе, многоквартирные жилые дома и грузовой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала», – уточнили в ГСЧС.

Также есть погибший в результате бытового пожара. Трагедия произошла в городе Змиев Чугуевского района. Как оказалось, в результате короткого замыкания загорелись вещи на площади три квадратных метра. По приезду спасатели обнаружили погибшего мужчину 1953 года рождения.