Было короткое замыкание: в Змиеве в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС в Харьковской области, в течение минувших суток два пожара возникли в результате российских обстрелов.
Так днем россияне атаковали Слободской район Харькова. В результате атаки есть погибшая: еще 13 человек пострадали.
«Взрывами частично разрушены жилой дом и дворовые застройки, повреждены частные и многоквартирные дома, расположенные рядом», – пишут спасатели.
В этом случае обошлось без пожаров.
«Ночью 20 января вражеский ударный БпЛА попал в дорожное покрытие в Мерефе Харьковского района. В результате взрыва горел автомобиль на площади пять квадратных метров, повреждены торговые заведения, кафе, многоквартирные жилые дома и грузовой автомобиль. Информация о пострадавших не поступала», – уточнили в ГСЧС.
Также есть погибший в результате бытового пожара. Трагедия произошла в городе Змиев Чугуевского района. Как оказалось, в результате короткого замыкания загорелись вещи на площади три квадратных метра. По приезду спасатели обнаружили погибшего мужчину 1953 года рождения.
Читайте также: Летели ракеты, КАБы, БпЛА – пострадали 13 человек: Синегубов о минувших сутках
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, погиб, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Было короткое замыкание: в Змиеве в огне погиб мужчина – подробности от ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 января 2026 в 08:48;