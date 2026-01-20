Було коротке замикання: у Змієві у вогні загинув чоловік – подробиці від ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС у Харківській області, протягом минулої доби дві пожежі виникли внаслідок російських обстрілів.

Так вдень росіяни атакували Слобідський район Харкова. Внаслідок атаки є загибла: ще 13 людей постраждали.

“Вибухами частково зруйновані житловий будинок та надвірні забудови, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, розташовані поруч”, – пишуть рятувальники.

У цьому випадку обійшлося без пожеж.

“Вночі 20 січня ворожий ударний БпЛА потрапив у дорожнє покриття у Мерефі Харківського району. Внаслідок вибуху горів автомобіль на площі п’ять квадратних метрів, пошкоджено торгові заклади, кафе, багатоквартирні житлові будинки та вантажний автомобіль. Інформація про постраждалих не надходила”, – уточнили у ДСНС.

Також є загиблий внаслідок побутової пожежі. Трагедія сталася у місті Зміїв Чугуївського району. Як виявилося, внаслідок короткого замикання загорілися речі на площі три квадратні метри. Після приїзду рятувальники виявили загиблого чоловіка 1953 року народження.