Летіли ракети, КАБи, БпЛА – постраждали 13 людей: Синєгубов про минулу добу
Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та шість населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Загинула жінка, постраждали 13 мешканців.
“У м. Харків загинула 69-річна жінка, постраждали 46-річна, 69-річна, 45-річна, 68-річна, 73-річна, 56-річна, 79-річна, 50-річна жінки та 36-річний, 53-річний, 49-річний та 79-річний чоловіки; у с. Оскіл постраждав 55-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.
За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:
- чотири ракети;
- два КАБи;
- три fpv-дрони;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- три БпЛА (тип встановлюється).
Через обстріли в Харкові зруйнований приватний будинок, пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, 35 приватних та десять багатоповерхових будинків, а також вісім авто.
“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка); пошкоджено житловий будинок (с. Грушівка); в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Оскіл); у Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю фермерського господарства (сел. Золочів); пошкоджено будинок та господарчу споруду (с. Івашки), у Харківському районі пошкоджено 5 магазинів, кафе, двоповерхова житлова будівля та вантажний автомобіль (м. Мерефа)“, – додав Синєгубов.
Читайте також: У Харкові та області почалися аварійні відключення світла
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака РФ, начальник ХОВА, обстріли, сінєгубов, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Летіли ракети, КАБи, БпЛА – постраждали 13 людей: Синєгубов про минулу добу», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2026 в 08:33;