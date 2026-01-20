Live

Летіли ракети, КАБи, БпЛА – постраждали 13 людей: Синєгубов про минулу добу

20.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Летіли ракети, КАБи, БпЛА – постраждали 13 людей: Синєгубов про минулу добу

Протягом минулої доби росіяни атакували Харків та шість населених пунктів області, пише начальник ХОВА Олег Синєгубов. Загинула жінка, постраждали 13 мешканців. 

“У м. Харків загинула 69-річна жінка, постраждали 46-річна, 69-річна, 45-річна, 68-річна, 73-річна, 56-річна, 79-річна, 50-річна жінки та 36-річний, 53-річний,  49-річний та 79-річний чоловіки; у с. Оскіл постраждав 55-річний чоловік”, – уточнив Синєгубов.

За добу по Харківській області вдарило таке озброєння:

  • чотири ракети;
  • два КАБи;
  • три fpv-дрони;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • три БпЛА (тип встановлюється).

Через обстріли в Харкові зруйнований приватний будинок, пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури, 35 приватних та десять багатоповерхових будинків, а також вісім авто.

“У Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Сподобівка); пошкоджено житловий будинок (с. Грушівка); в Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Оскіл); у Богодухівському районі пошкоджено складську будівлю фермерського господарства (сел. Золочів); пошкоджено будинок та господарчу споруду (с. Івашки), у Харківському районі пошкоджено 5 магазинів, кафе, двоповерхова житлова будівля та вантажний автомобіль (м. Мерефа)“, – додав Синєгубов.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
