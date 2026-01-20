Летели ракеты, КАБы, БпЛА – пострадали 13 человек: Синегубов о минувших сутках
В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также шесть населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Погибла женщина, пострадали 13 жителей.
«В Харькове погибла 69-летняя женщина, пострадали 46-летняя, 69-летняя, 45-летняя, 68-летняя, 73-летняя, 56-летняя, 79-летняя, 50-летняя женщины и 36-летний, 53-летний, 49-летний и 79-летний; в с. Оскол пострадал 55-летний мужчина», – уточнил Синегубов.
За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:
- четыре ракеты;
- два КАБа;
- три fpv-дрони;
- два БпЛА типу «Герань-2»;
- четыре БпЛА типа «Молния»;
- три БпЛА (тип устанавливается).
Из-за обстрелов в Харькове разрушен частный дом, поврежден объект критической инфраструктуры, 35 частных и десять многоэтажных домов, а также восемь авто.
«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка); поврежден жилой дом (с. Грушевка); в Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Оскол); в Богодуховском районе повреждено складское здание фермерского хозяйства (сел. Золочев); поврежден дом и хозяйственное сооружение (с. Ивашки), в Харьковском районе повреждены пять магазинов, кафе, двухэтажное жилое здание и грузовой автомобиль (г. Мерефа)», – добавил Синегубов.
