Летели ракеты, КАБы, БпЛА – пострадали 13 человек: Синегубов о минувших сутках

Происшествия 08:33   20.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Летели ракеты, КАБы, БпЛА – пострадали 13 человек: Синегубов о минувших сутках

В течение минувших суток россияне атаковали Харьков, а также шесть населенных пунктов области, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов. Погибла женщина, пострадали 13 жителей. 

«В Харькове погибла 69-летняя женщина, пострадали 46-летняя, 69-летняя, 45-летняя, 68-летняя, 73-летняя, 56-летняя, 79-летняя, 50-летняя женщины и 36-летний, 53-летний, 49-летний и 79-летний; в с. Оскол пострадал 55-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковской области ударило такое вооружение:

  • четыре ракеты;
  • два КАБа;
  • три fpv-дрони;
  • два БпЛА типу «Герань-2»;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • три БпЛА (тип устанавливается).

Из-за обстрелов в Харькове разрушен частный дом, поврежден объект критической инфраструктуры, 35 частных и десять многоэтажных домов, а также восемь авто.

«В Купянском районе поврежден автомобиль (с. Сподобовка); поврежден жилой дом (с. Грушевка); в Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Оскол); в Богодуховском районе повреждено складское здание фермерского хозяйства (сел. Золочев); поврежден дом и хозяйственное сооружение (с. Ивашки), в Харьковском районе повреждены пять магазинов, кафе, двухэтажное жилое здание и грузовой автомобиль (г. Мерефа)», – добавил Синегубов.

Читайте также: В Харькове и области начались аварийные отключения света

Автор: Николь Костенко-Лагутина
