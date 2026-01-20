В Харькове и области начались аварийные отключения света

Утром 20 января в АО «Харьковоблэнерго» проинформировали, что в Харьковской области ввели аварийные отключения электроэнергии.

Это необходимо для стабилизации ситуации в энергосистеме. Одновременно продолжают действовать и почасовые отключения света, уточнили энергетики.

«Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложна. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения», – добавили в облэнерго.