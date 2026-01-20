Live

У Харкові та області почалися аварійні відключення світла

Суспільство 08:22   20.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові та області почалися аварійні відключення світла Фото: ХМР

Вранці 20 січня у АТ “Харківобленерго” поінформували, що в Харківській області ввели аварійні відключення електроенергії.

Це необхідно для стабілізації ситуації в енергосистемі. Одночасно продовжують діяти і погодинні відключення світла, уточнили енергетики.

Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання“, – додали в обленерго.

Читайте також: Новини Харкова – головне 20 січня: тривога на Харківщині лунала всю ніч

