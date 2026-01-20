Новини Харкова – головне 20 січня: тривога на Харківщині лунала всю ніч

Live

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:40

Цілу ніч лунала тривога в Харкові та області: що запускав ворог

Близько опівночі над Харківщиною почали кружляти російські ракети. Вони летіли у бік Чугуєва, і на південний захід регіону.

О 02:16 захисники неба повідомили: над регіоном близько 15 ударних БпЛА. Усі вони рухаються на західну частину області.

Незабаром українські воїни попередили про пуски балістики з півночі та закликали не ігнорувати тривогу.

О 02:37 злетів МіГ-31, додалася загроза ударів “Кинджалами”. Тим часом Харківську область все ще атакували безпілотники.

Станом на 07:45 загроза обстрілів зберігається – у Харкові та області оголошена тривога.

