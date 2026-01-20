Правоохоронець з Харкова допомагав чоловікам уникнути мобілізації – СБУ
На Харківщині викрили чергову схему уникнення мобілізації військовозобов’язаних чоловіків.
Як розповів речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, організатор схеми – 63-річний місцевий мешканець, який на момент вчинення злочинів обіймав посаду в одному з правоохоронних органів міста.
Встановлено, що з одного з «клієнтів» він одержав 3 тисячі доларів.
«За ці гроші зловмисник обіцяв повпливати на співробітників районного ТЦК та СП, щоб ті здійснили зняття військовозобов’язаного з розшуку, оновили його дані у державному реєстрі «Оберіг», забезпечили швидке і безперешкодне проходження військово-лікарської комісії без загрози негайної мобілізації до лав ЗСУ, а також оформили йому електронний військово-обліковий документ. Такі документи у подальшому мали стати підставою для оформлення бронювання від призову на військову службу», – зазначили в СБУ.
Правоохоронці затримали фігуранта на «гарячому», після отримання обумовленої суми грошей та виконання виконання протиправних зобов’язань.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом). Якщо провину доведуть, йому загрожує до 5 років тюрми.
Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, раніше правоохоронці піймали 34-річного харків’янина, який, за даними слідства, обіцяв своєму знайомому допомогу в ухиленні від мобілізації. За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант казав, що вплине на посадовців одного з районних ТЦК у Харкові та гарантував, що чоловіка знімуть з розшуку.
