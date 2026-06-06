Перший підземний дитсадок України добудували: що далі в планах (відео)

У селищі Пісочин під Харковом фактично завершили перший в Україні підземний дитсадок. Про це заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Зараз іде процедура введення його в експлуатацію. Ще є певні технічні проблеми. Я думаю, що ще два тижні. Далі буде залежати від сертифіката. Ми можемо його відкривати, можемо запускати дітей і фактично розпочинати навчання“, – сказав Синєгубов, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Будівництво цього дитсадка в Пісочині (тільки на поверхні) розпочалося ще у 2021 році. За деякий час після початку російського повномасштабного вторгнення роботи перенесли під землю. У листопаді 2025-го на будівництві дитсадка в Пісочині побувала кореспондентка МГ “Об’єктив”. Тоді голова громади Олег Чернобай припускав, що садок можуть відкрити у березні 2026-го, проте для завершення будівництва не вистачало 55 мільйонів гривень.

“Фактично на завершальному етапі нам не вистачало близько 50 мільйонів, і держава надала на це фінансування через Міністерство освіти та науки. Фактично ось так ми зібрали повну суму, яка дозволяє завершити цю підземну частину”, – зазначив начальник ХОВА.

Чернобай раніше повідомляв, що підземний дитсадок вміщатиме 226 осіб — дітей та вихователів, тобто у дві зміни охоплять більш як пів тисячі малюків.

Дитсадок-укриття стане першим, але не єдиним у Харківській області. Подібну споруду вже будують у Харкові.

Крім того, Синєгубов поінформував, що в планах – підземний дитсадок у Дергачах.

“У нас уже планово на цей рік була передбачена субвенція на всю країну – мільярд гривень через Міністерство освіти та науки. Ми отримали на два укриття, на два підземні садочки фінансування. Один підземний садочок – це місто Харків буде зводити. Інший підземний садочок – населений пункт Дергачі Харківського району. Плани є, у нас більш як 20 проєктів є, але брак фінансування”, – сказав начальник ХОВА.