Первый подземный детсад Украины достроили: что дальше в планах (видео)

В поселке Песочин под Харьковом фактически завершили первый в Украине подземный детсад. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сейчас идет процедура ввода его в эксплуатацию. Еще есть определенные технические проблемы. Я думаю, еще две недели. Дальше будет зависеть от сертификата. Мы можем его открывать, можем запускать детей и фактически начинать обучение», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Строительство этого детсада в Песочине (только на поверхности) началось еще в 2021 году. Через некоторое время после начала полномасштабного российского вторжения работы перенесли под землю. В ноябре 2025 года на стройке детсада в Песочине побывала корреспондентка МГ «Объектив». Тогда глава громады Олег Чернобай предполагал, что садик могут открыть в марте 2026-го, однако для завершения строительства не хватало 55 миллионов гривен.

«Фактически на завершающем этапе нам не хватало около 50 миллионов, и государство предоставило на это финансирование через Министерство образования и науки. Так мы собрали полную сумму, позволяющую завершить эту подземную часть», — отметил начальник ХОВА.

Чернобай ранее сообщал, что подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей.

Детсад-укрытие станет первым, но не единственным в Харьковской области. Подобное сооружение уже строят в Харькове.

Кроме того, Синегубов проинформировал, что в планах — подземный детсад в Дергачах.

«У нас уже планово на этот год была предусмотрена субвенция на всю страну – миллиард гривен через Министерство образования и науки. Мы получили на два укрытия, два подземных детсада финансирование. Один подземный сад – это город Харьков будет возводить. Другой подземный сад – населенный пункт Дергачи Харьковского района… Планы есть, у нас более 20 проектов есть, но нехватка финансирования», — сказал начальник ХОВА.