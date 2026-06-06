Первый подземный детсад Украины достроили: что дальше в планах (видео)
В поселке Песочин под Харьковом фактически завершили первый в Украине подземный детсад. Об этом заявил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Сейчас идет процедура ввода его в эксплуатацию. Еще есть определенные технические проблемы. Я думаю, еще две недели. Дальше будет зависеть от сертификата. Мы можем его открывать, можем запускать детей и фактически начинать обучение», — сказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Строительство этого детсада в Песочине (только на поверхности) началось еще в 2021 году. Через некоторое время после начала полномасштабного российского вторжения работы перенесли под землю. В ноябре 2025 года на стройке детсада в Песочине побывала корреспондентка МГ «Объектив». Тогда глава громады Олег Чернобай предполагал, что садик могут открыть в марте 2026-го, однако для завершения строительства не хватало 55 миллионов гривен.
«Фактически на завершающем этапе нам не хватало около 50 миллионов, и государство предоставило на это финансирование через Министерство образования и науки. Так мы собрали полную сумму, позволяющую завершить эту подземную часть», — отметил начальник ХОВА.
Чернобай ранее сообщал, что подземный детсад будет вмещать 226 человек — детей и воспитателей, то есть в две смены охватят более чем полтысячи малышей.
Детсад-укрытие станет первым, но не единственным в Харьковской области. Подобное сооружение уже строят в Харькове.
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Кроме того, Синегубов проинформировал, что в планах — подземный детсад в Дергачах.
«У нас уже планово на этот год была предусмотрена субвенция на всю страну – миллиард гривен через Министерство образования и науки. Мы получили на два укрытия, два подземных детсада финансирование. Один подземный сад – это город Харьков будет возводить. Другой подземный сад – населенный пункт Дергачи Харьковского района… Планы есть, у нас более 20 проектов есть, но нехватка финансирования», — сказал начальник ХОВА.
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- Категории: Общество, Оригинально, Харьков; Теги: Олег Синегубов, Пісочин, Песочин, подземный детсад, укриття, укрытие;
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 11:27;