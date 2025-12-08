Пропонував зняти з розшуку ТЦК за $2 тисячі: у Харкові затримали чоловіка

Правоохоронці піймали 34-річного харків’янина, який, за даними слідства, обіцяв своєму знайомому допомогу в ухиленні від мобілізації.

За даними Харківської обласної прокуратури, фігурант казав, що вплине на посадовців одного з районних ТЦК у Харкові та гарантував, що чоловіка знімуть з розшуку.

«За «послугу» він вимагав 2000 доларів. Водночас запевнив, що без його посередництва та передачі зазначеної грошової суми вирішити проблему самостійно або іншим шляхом буде неможливо», – з’ясували правоохоронці.

Встановлено, що під час наступної зустрічі харків’янин знову висунув вимогу і отримав від «клієнта» вказану суму.

«Після того, як харків’янин зрозумів, що його розшукують, він почав переховуватися від слідства. Попри це правоохоронці встановили місцезнаходження чоловіка і затримали його», – розповіли в прокуратурі.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ, зазначили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує від трьох до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, прощання з харків’янином, ветераном Юрієм Бондаренком, відбулось 5 грудня у Львові. 37-річний учасник АТО служив у місцевому РТЦК і СП. Він став жертвою зухвалого вбивства, що сталося 3 грудня. За інформацією Львівського ОТЦК, на Юрія напав громадянин, якого зупинили для перевірки військово-облікових даних. У прокуратурі відзначили, що нападник – 30 житель Львова. За даними військових, він завдав Бондаренку удару ножем у пахову ділянку та пошкодив аорту. Через критичну кровотечу ветеран помер у лікарні. Підозрюваного Григорія Кедрука затримали. Суд відправив його до СІЗО без права внесення застави. Під час судового засідання той заявив, що військові його били. Загиблий Юрій Бондаренко був учасником АТО в складі 16 ОМБр. У Харкові він навчався в 45 гімназії й аерокосмічному ліцеї та завершив державну зооветеринарну академію. Працював у сфері ресторанного бізнесу. У нього залишилися мати, дідусь і дружина.