Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин

Події 13:26   05.12.2025
Вікторія Яковенко
Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин Фото: Львівська міськрада

Сьогодні, 5 грудня, у Львові поховають військовослужбовця ТЦК та ветерана АТО Юрія Бондаренка, який отримав смертельні поранення під час виконання службових обов’язків.

Напад стався 3 грудня. За даними Львівської обласної прокуратури, під час проведення перевірки обліково-реєстраційних документів 30-річний місцевий наніс військовослужбовцю ножове поранення. Після цього фігурант застосував газовий балончик та зник із місця події.

убийство военного ТЦК во Львове
Фото: Львівська обласна прокуратура
убийство военного ТЦК во Львове
Фото: Львівська обласна прокуратура

Пораненого військовослужбовця шпиталізували, однак, попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні, розповіли в прокуратурі. Ймовірного нападника затримали.

Як розповіли у Львівській міськраді, Юрій Бондаренко народився в Харкові. Він навчався в Аерокосмічному ліцеї на базі Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського. Вищу освіту здобув у Харківській державній зооветеринарній академії. Працював у сфері ресторанного бізнесу.

«Зі слів рідних, Юрій захоплювався колекціонуванням ножів, цікавився історією та мав глибоку любов до України. Любив тварин, цінував мистецтво татуювання. Був добрим, справедливим і комунікабельним, мав хороше почуття гумору, завжди відгукувався на прохання про допомогу та вмів підтримати як словом, так і ділом», – зазначили у мерії.

Бондаренко був учасником АТО у складі 16‑ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він мав низку відзнак та нагород. У чоловіка залишилися мати, дідусь та дружина.

Автор: Вікторія Яковенко
