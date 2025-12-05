Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин
Сьогодні, 5 грудня, у Львові поховають військовослужбовця ТЦК та ветерана АТО Юрія Бондаренка, який отримав смертельні поранення під час виконання службових обов’язків.
Напад стався 3 грудня. За даними Львівської обласної прокуратури, під час проведення перевірки обліково-реєстраційних документів 30-річний місцевий наніс військовослужбовцю ножове поранення. Після цього фігурант застосував газовий балончик та зник із місця події.
Пораненого військовослужбовця шпиталізували, однак, попри реанімаційні заходи, на ранок він помер у лікарні, розповіли в прокуратурі. Ймовірного нападника затримали.
Як розповіли у Львівській міськраді, Юрій Бондаренко народився в Харкові. Він навчався в Аерокосмічному ліцеї на базі Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського. Вищу освіту здобув у Харківській державній зооветеринарній академії. Працював у сфері ресторанного бізнесу.
«Зі слів рідних, Юрій захоплювався колекціонуванням ножів, цікавився історією та мав глибоку любов до України. Любив тварин, цінував мистецтво татуювання. Був добрим, справедливим і комунікабельним, мав хороше почуття гумору, завжди відгукувався на прохання про допомогу та вмів підтримати як словом, так і ділом», – зазначили у мерії.
Бондаренко був учасником АТО у складі 16‑ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Він мав низку відзнак та нагород. У чоловіка залишилися мати, дідусь та дружина.
Читайте також: Допомогли втекти ухилянту від копів на «Барабашово»: НПУ вручила підозри
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Гучне вбивство військовослужбовця ТЦК у Львові: жертва – харків’янин», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2025 в 13:26;