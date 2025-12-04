Допомогли втекти ухилянту від копів на «Барабашово»: НПУ вручила підозри

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які, за даними слідства, «вписалися» за ухилянта на ринку «Барабашово» в Харкові та посприяли його втечі.

Йдеться про інцидент, що стався 3 листопада, нагадали в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Під час перевірки військово-облікових документів копи встановили, що 44-річний чоловік перебуває у розшуку як ухилянт. Правоохоронці кажуть: він відмовився добровільно проїхати до ТЦК, тому його затримали.

«Під час спроби доставлення чоловіка до ініціатора розшуку група громадян почала безпідставно перешкоджати законним діям правоохоронців. У результаті сутички затриманому вдалося втекти, тимчасово уникнувши відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства. У межах кримінального провадження, відкритого за частиною 2 статті 342 ККУ, слідчі встановили чотирьох осіб, причетних до вчинених протиправних дій», – зазначили у поліції.

Якщо провину доведуть, їм загрожує штраф, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до двох років.

«Вирішується питання про притягнення всіх учасників інциденту до відповідальності», – додали правоохоронці.