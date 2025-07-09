Науковий квартал на “Барабашово” презентував Терехов у Римі (фото)
Проєкт “Науковий квартал”, який розробив для Харкова Фонд Нормана Фостера, мер продемонстрував на тематичному заході “Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery” (“Перебудова майбутнього. Дорога Харкова до відновлення”).
Панельна дискусія відбулася в Римі 9 липня, повідомила пресслужба Харківської міськради. Презентуючи проєкт, мер Харкова Ігор Терехов зазначив: “Спільно з Фундацією Нормана Фостера ми робимо унікальні речі, які ввійдуть в історію всієї Європи. Ми вибудовуємо зовсім інший Харків – з іншою промисловістю, економікою, якістю будівництва, децентралізацією критичної інфраструктури. Не менш важливими є питання культурної спадщини, яку необхідно зберегти, а також екології, яка страждає від російської навали”.
За словами міського голови, “Науковий квартал” передбачає не лише архітектурні зміни, а насамперед економічний розвиток міста. Докладно про проєкт розповідав архітектор Фонду Нормана Фостера Дієго Лопес.
“Він продемонстрував схематичні розробки вигляду цього району, який буде розташований на території ТЦ “Барабашово”. За його словами, там планується будівництво наукових і технологічних парків, об’єктів інфраструктури, житлових будинків, а також простору для відпочинку”, – зазначили в мерії.
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У проєкті, за словами Лопеса, використовують інноваційні технології, щоб логічно поєднати все, що потрібно для комфортного життя.
“Це будівництво інноваційних кластерів, житлових будинків, транспортної мережі. Крім того, ми хочемо створити зелений коридор для сполучення з центром міста. Там знаходитимуться виставковий центр, культові будівлі, які вирізнятимуть цей район. Це місце стане справжнім магнітом для харків’ян”, – вважає Дієго Лопес.
Він зазначив, що ідея “Наукового кварталу” виникла в архітекторів під час спілкування з Тереховим, який казав, що хоче зробити місто економічним центром країни.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: барабашово, відновлення, новини Харкова, норман фостер, проект, терехов;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2025 в 22:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Проєкт “Науковий квартал”, який розробив для Харкова Фонд Нормана Фостера, мер продемонстрував на тематичному заході “Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery”".