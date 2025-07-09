Научный квартал на «Барабашово» презентовал Терехов в Риме (фото)

Проект «Научный квартал», который разработал для Харькова Фонд Нормана Фостера, мэр продемонстрировал на тематическом мероприятии «Rebuilding Futures. Kharkiv Road to Recovery» («Перестройка будущего. Дорога Харькова к восстановлению»).

Панельная дискуссия прошла в Риме 9 июля, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета. Презентуя проект, мэр Харькова Игорь Терехов отметил: «Совместно с Фондом Нормана Фостера мы делаем уникальные вещи, которые войдут в историю всей Европы. Мы выстраиваем совсем другой Харьков – с другой промышленностью, экономикой, качеством строительства, децентрализацией критической инфраструктуры. Не менее важны вопросы культурного наследия, которое необходимо сохранить, а также экологии, страдающей от российского нашествия».

По словам городского головы, «Научный квартал» предусматривает не только архитектурные изменения, но, прежде всего, экономическое развитие города. Подробно о проекте рассказывал архитектор Фонда Нормана Фостера Диего Лопес.

«Он продемонстрировал схематические разработки вида этого района, расположенного на территории ТЦ «Барабашово». По его словам, там планируется строительство научных и технологических парков, объектов инфраструктуры, жилых домов и пространства для отдыха», — отметили в мэрии.

В проекте, по словам Лопеса, используют инновационные технологии, чтобы логически объединить все, что нужно для комфортной жизни.

«Это строительство инновационных кластеров, жилых домов, транспортной сети. Кроме того, мы хотим создать зеленый коридор для совмещения с центром города. Там будут находиться выставочный центр, культовые здания, которые будут отличать этот район. Это место станет настоящим магнитом для харьковчан», – считает Диего Лопес.

Он отметил, что идея «Научного квартала» возникла у архитекторов во время общения с Тереховым, который говорил, что хочет сделать город экономическим центром страны.