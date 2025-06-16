Научный парк в Харькове – каким он будет
Фото: ХГС
Фонд Нормана Фостера представил проект Научного парка, который хотят создать в Харькове, сообщает Харьковский горсовет.
Этот проект будет отличать Харьков от других городов Украины, он уникальный – аналогов ему нет, заявил 16 июня мэр Харькова Игорь Терехов во время встречи с представителями Молодежного совета.
«Это отдельный город в городе. В течение рабочей недели в этом микрорайоне люди смогут ходить на работу, учебу. Также там будут созданы все условия для культурного досуга, активного отдыха», — сообщил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, научный парк, норман фостер, проект, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2025 в 18:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фонд Нормана Фостера представил проект Научного парка, который хотят создать в Харькове, сообщает Харьковский горсовет. ".