Суд по делу об избиении учителя в Харькове: версия экс-работника ТЦК, детали

Сегодня, 16 июня, в Салтовском райсуде Харькова начали разбирательство по сути дела об избиении учителя представителем ТЦК. Об этом передает корреспондент МГ «Объектив».

Дополнено в 15:46. Прокурор Сергей Яковенко уточнил, что во время сегодняшнего заседания приобщили все письменные и электронные доказательства, также рассмотрели видеозапись, которая «наделала шуму» среди общества.

«Были исследованы все письменные материалы досудебного расследования, в частности, о проведенных следственных экспериментах, протоколах предъявления личности для опознания и документах, характеризующих, в частности, личность обвиняемого Воловика», — рассказал прокурор.

Он также объяснил, кого именно вызовут на допрос в качестве свидетелей.

«Свидетелями являются лица, включенные в состав группы оповещения вместе с Воловиком, которые на видеозаписи находились вместе с ним, были непосредственно очевидцами этого события. А также одна гражданка, ставшая свидетелем данного случая», — отметил Яковенко.

Дополнено в 15:20. Во время заседания судья зачитала официальную версию экс-работника ТЦК Сергея Воловика по поводу инцидента.

Он отмечает, что учитель начал вести себя агрессивно после того, как его попросили предоставить военно-учетные документы.

«Начал говорить, что «у нас нет никакого права проверять у него документы», начал провоцировать на конфликт. Указанный мужчина вел себя дерзко, у Воловика есть третья группа инвалидности, которую он получил во время участия в боевых действиях, и его возмутило такое отношение к работникам РТЦК», — объясняет фигурант.

По версии экс-работника ТЦК, во время словесного конфликта показалось, что учитель пытается уйти с места, чтобы его остановить мужчина нанес два удара по туловищу.

«А именно: он нанес один удар кулаком правой руки в живот и затем еще один удар кулаком левой руки в грудную клетку, после чего указанный мужчина предоставил свои документы. Во время проверки его военно-учетных документов выяснилось, что он пользуется правом на отсрочку, а именно которую не установили. На вопрос мужчины: «Почему он начал убегать от работников РТЦК?». Мужчина четкий ответ не дал. После чего, отойдя на расстояние примерно 50 метров, вместе с тем мужчиной к автомобилю, Воловик нанес еще один удар ладонью левой руки в область лица. Мужчине было порекомендовано в следующий раз не убегать от работников РТЦК, потому что он пользуется правом на отстрочку. После проверки документов мужчину отпустили, и он пошел в неизвестном направлении», — говорится в объяснении Воловика.

Прокурор и защитник обвиняемого предоставили доказательства, которые приобщили к уголовному производству. Суд это исследовал, передает корреспондент МГ «Объектив».

Следующая стадия – допрос свидетелей. Отмечается, что прокурор планирует допросить пятерых свидетелей.

Заседание назначили на 4 июля.

14:52. В ходе заседания прокурор Сергей Яковенко зачитал обвинительный акт.

«Воловик Сергей назначен на должность стрелка, помощника-гранатометчика отделения охраны, взвода охраны Слободского РТЦК и СП. Так, находясь на указанной должности, Сергей Воловик совершил уголовное преступление против установленного порядка. Так, досудебным расследованием установлено, что на момент совершения уголовного правонарушения солдат Воловик осуществлял оповещение военнообязанных на территории города Харькова. В дальнейшем 11 мая примерно в 07:00 Воловик вступил в мобильную группу оповещения военнообязанных и в дальнейшем нес службу на мобильном блокпосте. Приблизительно в 15:00 Воловик остановил гражданина Федяй Юрия и попросил предоставить военно-учетные документы для проверки. Между Воловиком и гражданином Федяй возник словесный конфликт по поводу полномочий работников ТЦК и СП и предъявления последним военно-учетного документа для проверки. В ходе указанного конфликта Воловик, нарушая требования устава внутренней службы ВСУ, дисциплинарного устава ВСУ, Конституции и законов Украины, находясь в военной форме, понимая, что он находится в общественном месте, а также, что рядом расположены многоквартирные дома, и он своими действиями привлек внимание к ним, действуя беспричинно дерзко, грубо нарушая общественный порядок, намеренно нанес один удар кулаком правой руки в живот гражданина Федяй и следом еще один удар кулаком левой руки в грудную клетку потерпевшего. После чего, отойдя на расстояние около 50 метров вместе с потерпевшим, нанес еще один удар ладонью левой руки в область лица пострадавшего. Таким образом, Воловик Сергей обвиняется в совершении уголовного правонарушения предусмотренной частью 1 статьи 296, а именно в хулиганстве, то есть грубом нарушении общественного порядка», — отметил прокурор.

Также в суде адвокат учителя Юрия Федяя объявила гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч гривен и еще 21 тысячи – за свои юридические услуги. Об этом она ранее сообщала МГ «Объектив».

Кроме того, в зале суда посмотрели видео, где было зафиксировано вероятное правонарушение.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

В интервью «Факты ICTV» руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев отметил, что этого военнослужащего перевели в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевое задание на одном из направлений, несмотря на то, что этот мужчина имеет инвалидность ІІІ группы.