Дело об избиении учителя в Харькове: экс-сотрудник ТЦК неожиданно явился в суд

Адвокат учителя истории из Харькова Юрия Федяя, видео избиения которого сотрудником ТЦК всколыхнуло соцсети, подала гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч гривен и еще 21 тысячи — за свои юридические услуги.

Как рассказала МГ «Объектив» сама Юлия Палагина, сегодняшнее подготовительное заседание в Салтовском райсуде неожиданно состоялось.

«Мы ожидали, что будет вопрос о приостановлении производства до увольнения обвиняемого из рядов ВСУ или до завершения мобилизации. Однако, к нашему удивлению, появился и обвиняемый, и его защитник», — отметила Палагина.

Обвиняемый — бывший сотрудник ТЦК, продолжила она, сегодня никаких комментариев не давал, не объяснял свою позицию и не пытался извиниться. Как он попал на заседание — Палагиной неясно. Ведь, как ранее рассказал «Фактам ICTV» руководитель Харьковского областного ТЦК и СП Александр Конев, военного перевели в часть, которая выполняет боевую задачу на одном из направлений.

«Сами хотим узнать, где он проходит службу, на выполнении какого боевого задания он находится, если он может так просто приезжать на судебное заседание в Харьков, — говорит Палагина. — Это для всех загадка. Говорили, что он где-то на Запорожском направлении. По сети ходили слухи, я не имею никакого права ни комментировать, ни опровергать эти слухи, просто констатирую факт того, что в сети ходили слухи о том, что его видели уже во Львовском областном ТЦК якобы. В моем понимании, выполнение боевого задания делает невозможным свободное перемещение с боевой позиции в суд в Харькове. Именно поэтому мы были настроены на то, что они будут переносить, останавливать производство».

Адвокат рассказала, что гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 300 тысяч гривен подала еще 4 июня — на первом заседании, которое не состоялось, однако тогда сумму не объявляла.

«Мною был гражданский иск подан через канцелярию с доказательствами направления этого иска обвиняемому. По состоянию на сегодня он еще свой экземпляр иска не забрал. И мы не знали, будет ли он сегодня или его не будет. И именно для того, чтобы он из СМИ не узнал, о какой сумме идет речь, я ее не озвучивала. Но учитывая то, что сегодня он уже прибыл на судебное заседание и сумма уже стала известна ему, я озвучила эту сумму», — пояснила адвокат.

Правозащитница отметила, что сегодня решали исключительно процессуальные вопросы о соответствии обвинительного акта нормам действующего законодательства, при этом ни одна сторона не предоставила дополнений или заявлений. Рассмотрение дела по существу назначили на 16 июня.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.