Избиение учителя в Харькове: экс-работник ТЦК не пришел в суд, версия педагога

4 июня в Салтовском райсуде должно было состояться подготовительное заседание по делу об избиении учителя представителем ТЦК. Однако его отложили, передает корреспондент МГ «Объектив».

Соответствующее ходатайство подал защитник обвиняемого, не пришедший на слушание в связи с участвовавшим в другом заседании.

30-летний учитель истории Юрий отмечает, что не совершал провокации в сторону сотрудников ТЦК. Говорит, выполнял все их требования и предоставил документы.

«Кстати, на видео видно, как один из сотрудников ТЦК держит мои документы, а другой, зная, что у меня нормальный военно-учетный документ, наносит два удара. Я никого не обижал, не убегал, не сопротивлялся», — подчеркнул мужчина.

Он уточняет: имеет отсрочку, в школе работает с 2017 года.

«Все военно-учетные документы я всегда обновляю. Каждые три месяца я хожу, приношу документы в ТЦК, подтверждая мою работу, что я работаю в школе», — отметил Юрий.

Учитель рассказал свою версию касательно инцидента.

«Были шутки в мою сторону, когда узнали, что я учитель. Это сразу было понятно, потому что я сразу предоставил документы, когда меня спросили. Я предоставил выдержку из «Резерва» и отсрочку, оригинальную, даже не копию. И начались шутки, что «будешь историю в окопе рассказывать». Я никак на это не реагировал, стоял, ждал, пока мне отдадут документы. Я никуда не убегал, сопротивление не оказывал и даже на такие шутки ничего не отвечал», — сообщил Юрий.

Учитель отметил: сейчас работает онлайн. Эта ситуация повлияла на его работу, говорит, что выбился из графика в конце учебного года. Ведь должен был ходить к следователю.

«Это все забирало время, нервы мои. Но дальше продолжаю выполнять свои обязанности», – добавил учитель.

Корреспондент МГ «Объектив» сообщает, что на судебное заседание экс-работник ТЦК не пришел.

Адвокат учителя Юлия Палагина расценивает неявку защитника представителя ТЦК как «неготовность участвовать в судебных заседаниях, как попытку избежать ответственности и затянуть расследование дела».

«Сейчас был подан в суд иск о взыскании морального вреда за причиненные страдания. О сумме, вероятно, поговорим позже во время судебного разбирательства дела. Но хочу сказать, что все же сумма она обоснована ввиду того, что кроме унижения, которое почувствовал потерпевший и в момент нанесения ударов, и в течение всего рассмотрения дела, я имею в виду, когда пресса освещает новые подробности и каждый раз сопровождается это тем видео, на котором происходит избиение потерпевшего. Каждый раз он проживает, он это видит. Более того, его репутации также есть определенные минусы, учитывая, что это видео видели его ученики, которые эту информацию обсуждают. Это престиж, прежде всего, учителя, его статус не просто как человека, а как учителя», — подчеркнула адвокат.

Она добавила, что все телесные повреждения подзащитного зафиксировали. Уже проведена судебно-медицинская экспертиза. Их степень была легкой.

Следующее заседание назначили на 10 июня.

Напомним, видео, на котором учителя окружили несколько мужчин в военной форме, и один из них нанес гражданскому несколько ударов в живот, появилось в соцсетях 11 мая. В Харьковском ОТЦК и СП заявили, что «конфликт возник вследствие провокационных действий со стороны гражданина». Действия своего военнослужащего осудили, а также назначили служебное расследование. Уголовное производство открыли по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УКУ.

В интервью «Факты ICTV» руководитель Харьковского ОТЦК и СП Александр Конев отметил, что этого военнослужащего перевели в воинскую часть, которая сейчас выполняет боевое задание на одном из направлений, несмотря на то, что этот мужчина имеет инвалидность ІІІ группы.