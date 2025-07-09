Live
  • Ср 09.07.2025
  • Харьков  +28°С
  • USD 41.85
  • EUR 49.06

Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят

Мир 20:44   09.07.2025
Оксана Горун
Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов по итогам конференции «Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery», которая прошла в Риме, рассказал о подтвержденной грантовой поддержке для города в размере 25 млн евро.

«Мы получили новый ресурс для восстановления. Это не подарок. Это шаг за шагом выстроенное доверие к Харькову, к его людям, к нашей силе держаться и строить дальше – даже под обстрелами. 25 миллионов евро пойдут туда, где их ждут больше всего. На модернизацию критической инфраструктуры. На восстановление и модернизацию водоснабжения и водоотвода. На теплосети, чтобы каждая квартира этой зимой была с теплом. Чтобы каждый дом знал: о нем позаботились», — сообщил Терехов.

Он подчеркнул, что за этой поддержкой — месяцы кропотливой работы.

«Я благодарю всех, кто верит в Харьков и помогает нам: UNICEF, UNEP, UNOPS, ПРООН, JICA, Energy Community Secretariat, правительствам Великобритании, Германии, Франции, ЕБРР, ЕИБ, Всемирному банку, Европейской экономической комиссии ООН. Мы вместе закладываем модель восстановления, которая изменит не только Харьков, но и всю Украину», — написал городской голова Харькова.

Читайте также: Первый подземный детсад: Терехов в Риме обсудил перспективы строительства

Он также сообщил, что в Риме презентовали один из флагманских проектов новой концепции Генплана Харькова от Фонда Нормана Фостера. А именно — «Научный квартал», который планируют разместить в районе «Барабашово».

«Проект готов к реализации. И это только начало. Харьков восстанавливается не хаотично. У нас есть четкое видение. Мы меняем подходы к управлению городом, модернизируем структуры, внедряем новые стандарты. И главное – мы это делаем, несмотря на ежедневные атаки врага», — подчеркнул мэр.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
Харьковчан призывают обходить газоны в ближайшее время – причина
09.07.2025, 11:15
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
Синегубов обратился к харьковчанам из-за жары: что важно сделать (видео)
09.07.2025, 15:37
Ракетный удар по Харьковщине: досталось дачам на берегу водохранилища (фото)
Ракетный удар по Харьковщине: досталось дачам на берегу водохранилища (фото)
09.07.2025, 21:07
Новости Харькова — главное 9 июля: жара бьет рекорды, ракетный удар в области
Новости Харькова — главное 9 июля: жара бьет рекорды, ракетный удар в области
09.07.2025, 21:31
Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят
Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят
09.07.2025, 20:44
Припекает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 июля
Припекает: прогноз погоды в Харькове и области на 10 июля
09.07.2025, 21:22

Новости по теме:

20:44
Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят
21:08
Просили на Харьковщине: о важных изменениях по «єВідновленню» сообщил Кулеба
16:14
Восстановление домов в Харькове: утвердили программу на пять лет, что это дает
20:17
В июне не было района Харькова, который бы не пострадал от атак РФ — Терехов
18:50
Для восстановления бизнеса в Харькове планируют выдавать гранты (видео)

Вы читали новость: «Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 20:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов по итогам конференции «Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery» сообщил о подтвержденной грантовой поддержке для города в размере 25 млн евро".