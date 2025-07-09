Харьков получит грантов на 25 миллионов евро: Терехов сообщил, как потратят
Мэр Харькова Игорь Терехов по итогам конференции «Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery», которая прошла в Риме, рассказал о подтвержденной грантовой поддержке для города в размере 25 млн евро.
«Мы получили новый ресурс для восстановления. Это не подарок. Это шаг за шагом выстроенное доверие к Харькову, к его людям, к нашей силе держаться и строить дальше – даже под обстрелами. 25 миллионов евро пойдут туда, где их ждут больше всего. На модернизацию критической инфраструктуры. На восстановление и модернизацию водоснабжения и водоотвода. На теплосети, чтобы каждая квартира этой зимой была с теплом. Чтобы каждый дом знал: о нем позаботились», — сообщил Терехов.
Он подчеркнул, что за этой поддержкой — месяцы кропотливой работы.
«Я благодарю всех, кто верит в Харьков и помогает нам: UNICEF, UNEP, UNOPS, ПРООН, JICA, Energy Community Secretariat, правительствам Великобритании, Германии, Франции, ЕБРР, ЕИБ, Всемирному банку, Европейской экономической комиссии ООН. Мы вместе закладываем модель восстановления, которая изменит не только Харьков, но и всю Украину», — написал городской голова Харькова.
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Он также сообщил, что в Риме презентовали один из флагманских проектов новой концепции Генплана Харькова от Фонда Нормана Фостера. А именно — «Научный квартал», который планируют разместить в районе «Барабашово».
«Проект готов к реализации. И это только начало. Харьков восстанавливается не хаотично. У нас есть четкое видение. Мы меняем подходы к управлению городом, модернизируем структуры, внедряем новые стандарты. И главное – мы это делаем, несмотря на ежедневные атаки врага», — подчеркнул мэр.
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- Категории: Мир, Политика, Харьков; Теги: відновлення, восстановление, гранты, гроші, деньги, допомога, новости Харькова, терехов;
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 20:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов по итогам конференции «Rebuilding Futures: Kharkiv Road to Recovery» сообщил о подтвержденной грантовой поддержке для города в размере 25 млн евро".