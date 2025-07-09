Первый подземный детсад: Терехов в Риме обсудил перспективы строительства
Перспективы дальнейшего сотрудничества мэр Игорь Терехов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Тайваня в Польше Джеффом Юй-Цзян Лю в рамках своей командировки в Рим, передают в пресс-службе горсовета.
Офис Джеффа Юй-Цзян Лю координирует основную часть гуманитарной и институциональной поддержки Украины.
Городской голова отметил: благодаря выделенным раннее двум миллионам долларов от Тайваня удалось построить подземную школу в Новобаварском районе. Однако теперь в городе планируют построить еще и первый подземный детский сад. И для этого также необходима поддержка партнеров.
Тогда как Джефф Юй-Цзян Лю заверил: готовы и дальше поддерживать Украину, а также помочь с послевоенным восстановлением Харькова.
«С первых дней войны мы активно помогали: передавали гуманитарную помощь напрямую людям, муниципалитетам, а также через европейские страны – Польшу, Чехию, Литву. Я очень рад, что поддержка повсюду была своевременной и действительно нужной. И хотя я посол в Польше, наш офис полностью отвечает за сотрудничество с Украиной. Мы уже готовы активно приобщаться к ее восстановлению. И да, мы не можем выбирать соседей, к сожалению, но можем выбирать партнеров», – сказал Джефф Юй-Цзян Лю.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2025 в 09:37;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перспективы дальнейшего сотрудничества мэр Игорь Терехов обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Тайваня в Польше Джеффом Юй-Цзян Лю в рамках своей командировки в Рим.".