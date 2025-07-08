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Цветочными коврами в центре Харькова похвастались коммунальщики (видео)

Общество 19:17   08.07.2025
Елена Нагорная
Цветочными коврами в центре Харькова похвастались коммунальщики (видео) Скриншот

Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» показали результаты своей работы — разнообразные клумбы, которые они ранее создали в саду Шевченко.

Видео коммунальщики опубликовали на своей Facebook-странице.

«Цветочные ковры в саду Шевченко ежегодно вдохновляют, радуют харьковчан. Они — кропотливая работа многих специалистов — мастеров теплиц, ландшафтных дизайнеров, озеленителей. Все для того, чтобы подарить вам вдохновения и позитивного настроения!» — комментируют на предприятии.

Видео: СКП «Харьковзеленстрой»

Как сообщалось, в теплицах, где выращивают цветы для харьковских клумб, в этом году полностью отказались от петуний и сделали упор на виолы. Эти растения бывают и однолетние, и многолетние. В марте в СКП «Харьковзеленстрой» комментировали, что максимально сократили расходы на выращивание всех цветов, ведь практически не закупают семена и осенью собирают их сами. Часть растений также размножают собственноручно методом черенкования. Современные ландшафтные тренды «зеленстроевцы» также не отвергают и обещали создать в городе композиции из многолетников. Всего в этом году в Харькове планировали высадить около миллиона цветов.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 19:17;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сотрудники СКП «Харьковзеленстрой» показали результаты своей работы — разнообразные клумбы, которые они ранее создали в саду Шевченко.".