«Зеленая весна»: в Харькове высадили более 32 тыс. многолетников (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
КП «Харьковблагоустройство» сообщило о работах, проделанных весной в Харькове.
«В частности, было подготовлено и обновлено 1430 существующих клумб и рокариев с акцентом на многолетние хвойные растения, рассажено более 32 тыс. многолетних цветов, высажено 494 дерева, окрашено более 60 тыс. элементов благоустройства. Засеяны газонной травой участки общей площадью около 7 тыс. м²», — привели статистику специалисты по благоустройству.
Также в Харькове убирали мусор, стригли и поливали газоны и проводили иные регулярные работы.
«Весенние работы продолжаются, и впереди еще много обновлений», — анонсировали коммунальщики.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: весна, клумбы, КП «Харьковблагоустройство», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 19:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» сообщило о работах, проделанных весной в Харькове".