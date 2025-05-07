«Зеленая весна»: в Харькове высадили более 32 тыс. многолетников (фото)

КП «Харьковблагоустройство» сообщило о работах, проделанных весной в Харькове.

«В частности, было подготовлено и обновлено 1430 существующих клумб и рокариев с акцентом на многолетние хвойные растения, рассажено более 32 тыс. многолетних цветов, высажено 494 дерева, окрашено более 60 тыс. элементов благоустройства. Засеяны газонной травой участки общей площадью около 7 тыс. м²», — привели статистику специалисты по благоустройству.

Также в Харькове убирали мусор, стригли и поливали газоны и проводили иные регулярные работы.

«Весенние работы продолжаются, и впереди еще много обновлений», — анонсировали коммунальщики.