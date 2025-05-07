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«Зеленая весна»: в Харькове высадили более 32 тыс. многолетников (фото)

Общество 19:40   07.05.2025
Оксана Горун
«Зеленая весна»: в Харькове высадили более 32 тыс. многолетников (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

КП «Харьковблагоустройство» сообщило о работах, проделанных весной в Харькове.

«В частности, было подготовлено и обновлено 1430 существующих клумб и рокариев с акцентом на многолетние хвойные растения, рассажено более 32 тыс. многолетних цветов, высажено 494 дерева, окрашено более 60 тыс. элементов благоустройства. Засеяны газонной травой участки общей площадью около 7 тыс. м²», — привели статистику специалисты по благоустройству.

клумбы в Харькове, весна 2025 3
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Также в Харькове убирали мусор, стригли и поливали газоны и проводили иные регулярные работы.

«Весенние работы продолжаются, и впереди еще много обновлений», — анонсировали коммунальщики.

Читайте также: Весна в Харькове: что цветет в городе, показали зеленстроевцы (фото)

клумбы в Харькове, весна 2025 4
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
клумбы в Харькове, весна 2025 5
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 7 мая 2025 в 19:40;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "КП «Харьковблагоустройство» сообщило о работах, проделанных весной в Харькове".