Весна в Харькове: что цветет в городе, показали зеленстроевцы (фото)
В Харькове продолжают распускаться цветы и декоративные растения. 6 мая фото природы города опубликовало СКП «Харьковзеленстрой».
«Весеннее разноцветие, радующее глаз и вдохновляющее», — прокомментировали зеленстроевцы на своей странице в Facebook.
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На прошлой неделе зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет. Отмечалось, что коммунальщики работают в парках и скверах по всему городу. В частности, высаживали цветники, заботились о газонах и наводили порядок в местах отдыха. А на этой неделе сотрудники предприятия уже разобрали защитные конструкции скульптур «Семь чудес Харькова», чтобы очистить фигуры от пыли и грязи. Также в Харькове стартовал сезон фонтанов: их запустили в Центральном парке и Саду Шевченко, работает и символ города — Зеркальная струя. В Центральном парке, кроме того, восстанавливают главный фонтан — перед колесом обозрения.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой", цветы;
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- • Дата публикации материала: 6 мая 2025 в 11:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают распускаться цветы и декоративные растения. 6 мая фото природы города опубликовало СКП «Харьковзеленстрой»".