В Харькове чистят водоемы и наводят порядок на клумбах (фото)

Зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет.

«Весенние работы проходят в парках и скверах по всему городу. Наши работники высаживают цветники, заботятся о газонах, наводят порядок в местах отдыха», — проинформировала пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

Отметим, ранее в Харькове стартовал сезон фонтанов: их запустили в Центральном парке и Саду Шевченко, также работает символ города — Зеркальная струя. В Центральном парке, кроме того, восстанавливают главный фонтан — перед колесом обозрения.