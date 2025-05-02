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В Харькове чистят водоемы и наводят порядок на клумбах (фото)

Харьков 11:33   02.05.2025
Оксана Горун
В Харькове чистят водоемы и наводят порядок на клумбах (фото) Фото: СКП «Харьковзеленстрой»

Зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет.

«Весенние работы проходят в парках и скверах по всему городу. Наши работники высаживают цветники, заботятся о газонах, наводят порядок в местах отдыха», — проинформировала пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».

Отметим, ранее в Харькове стартовал сезон фонтанов: их запустили в Центральном парке и Саду Шевченко, также работает символ города — Зеркальная струя. В Центральном парке, кроме того, восстанавливают главный фонтан — перед колесом обозрения.

Читайте также: Сезон фонтанов открыли в деоккупированном городе на Харьковщине (видео)

клумбы в Харькове, весна 2025 4
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумбы в Харькове, весна 2025 3
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумбы в Харькове, весна 2025 2
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
клумбы в Харькове, весна 2025
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет".