В Харькове чистят водоемы и наводят порядок на клумбах (фото)
Фото: СКП «Харьковзеленстрой»
Зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет.
«Весенние работы проходят в парках и скверах по всему городу. Наши работники высаживают цветники, заботятся о газонах, наводят порядок в местах отдыха», — проинформировала пресс-служба СКП «Харьковзеленстрой».
Отметим, ранее в Харькове стартовал сезон фонтанов: их запустили в Центральном парке и Саду Шевченко, также работает символ города — Зеркальная струя. В Центральном парке, кроме того, восстанавливают главный фонтан — перед колесом обозрения.
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- Категории: Харьков; Теги: весна, водоемы, клумбы, новости Харькова, СКП "Харьковзеленстрой";
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2025 в 11:33;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленстроевцы сообщили о работах, которые проводят в Харькове, а также опубликовали фотоотчет".