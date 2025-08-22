Live
Патриотические рисунки появились на стенах домов в Харькове (фото)

Общество 16:47   22.08.2025
Виктория Яковенко
Патриотические рисунки появились на стенах домов в Харькове (фото) Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Коммунальщики в Харькове украсили дворы города.

«Работники превратили обычные дворовые стены в настоящие полотна, отражающие родную землю и украинскую культуру», — рассказали в КП «Харьковблагоустройство».

В частности, на одном из домов нарисована девушка в украинском наряде, стоящая в поле подсолнечников. На других – гнездо аистов, солнце и цветы.

«Жители с радостью встретили обновление. По их словам, такие рисунки поднимают настроение, добавляют оптимизма и напоминают силу украинских традиций», — отметили в КП.

рисунки на домах в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
рисунки на домах в Харькове
Фото: КП «Харьковблагоустройство»

Читайте также: В День города в Харькове будет опасная погода: что прогнозируют

Автор: Виктория Яковенко
