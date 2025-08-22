Патриотические рисунки появились на стенах домов в Харькове (фото)
Фото: КП «Харьковблагоустройство»
Коммунальщики в Харькове украсили дворы города.
«Работники превратили обычные дворовые стены в настоящие полотна, отражающие родную землю и украинскую культуру», — рассказали в КП «Харьковблагоустройство».
В частности, на одном из домов нарисована девушка в украинском наряде, стоящая в поле подсолнечников. На других – гнездо аистов, солнце и цветы.
«Жители с радостью встретили обновление. По их словам, такие рисунки поднимают настроение, добавляют оптимизма и напоминают силу украинских традиций», — отметили в КП.
