Ночью – заморозки, днем – до +20: прогноз погоды на 4 мая
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на понедельник, 4 мая.
Согласно прогнозу, завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается.
В области ночью температура будет составлять от +1 до +6, на поверхности грунта заморозки 0 – 3°. Днем воздух прогреется до 15°-20° тепла.
В Харькове термометры ночью будут показывать от +2 до +4, на поверхности грунта заморозки 0 – 2°. Днем станет теплее – от 18 до 20° тепла.
Ветер переменных направлений 3, 3 – 8 м/с, добавили синоптики.
- • Дата публикации материала: 3 мая 2026 в 20:03;