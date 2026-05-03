Ночью – заморозки, днем – до +20: прогноз погоды на 4 мая

Погода 20:03   03.05.2026
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии сообщил прогноз погоды на понедельник, 4 мая. 

Согласно прогнозу, завтра будет переменная облачность, осадков не ожидается.

В области ночью температура будет составлять от +1 до +6, на поверхности грунта заморозки 0 – 3°. Днем воздух прогреется до 15°-20° тепла.

В Харькове термометры ночью будут показывать от +2 до +4,  на поверхности грунта заморозки 0 – 2°. Днем станет теплее – от 18 до 20° тепла.

Ветер переменных направлений 3, 3 – 8 м/с, добавили синоптики.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
