86 павільйонів постраждали через удар по «Барабашово» – Токар про ціль РФ

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар припустив, куди цілили окупанти під час атаки на Харків вночі 1 жовтня.

В етері «Суспільне. Новини» він зазначив, що у середу ворог завдав комбінованого удару по Харкову та області.

«Керовані ракетні удари прийшлися по об’єктах генерування електрики, три КАБи були випущені по Харкову. Ймовірно, ціллю була електропідстанція, яка знаходиться неподалік, однак внаслідок авіаудару було пошкоджено і знищено 86 павільйонів на «Барабашово». Було знищено 24 гаражі, шість авто та 19 приватних будинків», – розповів Токар.

Голова НПУ Харківщини також повідомив, чим найбільше армія РФ обстрілює регіон.

«Протягом останнього року, з початку року, поліція зафіксувала 4039 обстрілів по всій частині Харківщини. Здебільшого ворог використовує для ударів керовані ракети, і таких ракет ворог вже випустив 105. 868 КАБів ворог випустив, 1686 БпЛА та 201 ракету з систем РСЗВ. На сьогодні ми змушені зафіксувати, що у нас внаслідок обстрілів 257 людей загинули, з них п’ять – діти. 1837 наших громадян отримали поранення, у тому числі 152 дитини. Понад 7,5 тисяч цивільних об’єктів або повністю зруйновані або пошкоджені», – сказав Токар.

Нагадаємо, Росія вночі 1 жовтня вдарила трьома КАБами по Харкову та п’ятьма ракетами «Іскандер» по області. Такі дані навів начальник ХОВА Олег Синєгубов. У Харкові прилетіло по Київському та Салтівському районах. Вчергове дісталося ринку «Барабашово». За підрахунками адміністрації, з початку вторгнення потужних ударів по цій локації завдають уже ввосьме. За даними мера Харкова Ігоря Терехова, пожежа охопила 2800 квадратних метрів. Горіли торгові павільйони разом із товаром. Також пошкоджений вхід до метро. Масштабна пожежа виникла і в іншій локації – у Салтівському районі. Тут палали гаражі на вулиці Владислава Зубенка. Загалом через ці удари в місті постраждали восьмеро людей. П’ять «Іскандерів», які прилетіли по області, за даними Синєгубова призначалися енергетичним об’єктам: три удари були по передмістю Харкова, ще два – в інших районах регіону.