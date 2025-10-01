Новини Харкова — головне 1 жовтня: удари КАБ по Харкову, пожежі, поранені

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:12

Де намагалися наступати росіяни і скільки атак РФ відбили СОУ – Генштаб

Вранці 1 жовтня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, що були на Харківщині.

На півночі області ворог намагався наступати чотири рази у районі Вовчанська. Усі атаки РФ – відбиті, зазначили у ГШ.

На Куп’янському напрямку зафіксували п’ять бойових зіткнень біля Куп’янська, Петропавлівки та Піщаного.

“Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 155 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе“, – пишуть у Генштабі.

07:49

Удари КАБ по Харкову: горів найбільший ринок, є поранені (відео)

Удари росіян зафіксували у місті близько 02:00. Спочатку КАБи вдарили по Київському району. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що на найближче передмістя летить балістика. Однак ці удари припали лише по області. Усі вибухи, що лунали у Харкові, – «прильоти» авіабомб. Окрім Київського району, вночі ворог атакував також і Салтівський.

Обстріл міста тривав близько години. За цей час у деяких районах Харкова виникали перебої зі світлом. Також спалахнув найбільший ринок, гаражний кооператив, зруйновані будинки. Попередньо обійшлося без загиблих, але є інформація про шістьох поранених. Постраждалих, за даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, госпіталізували.

За інформацією ГУ Нацполіції у Харківській області, один із поранених – правоохоронець.

«Різних травм зазнали шестеро осіб: жінки 41 та 80 років, чоловіки віком 27, 21 і 34 роки, а також 25-річний працівник поліції. Одному з постраждалих допомогу надали на місці, решту було госпіталізовано», – уточнили в поліції.

Терехов зазначив, що у місті є три обстріляні локації. На цей час відомо про чотири «прильоти».

«Дуже багато людей опинилися буквально без нічого, вщент згоріли їхні павільйони торгівельні. Крім цього, один приватний будинок вщент зруйнований. Дуже багато будинків приватних постраждали, вибиті вікна в багатоповерхівках. Крім цього, постраждали входи в метрополітен. Дуже багато розтрощених автівок. Також постраждав кооператив, в якому знаходились автівки. Тому така ситуація. Зараз працюють наші комунальні служби, працюють пожежники щодо локалізації наслідків пожежі, для того, щоб якнайшвидше все зробити», – сказав Терехов.

Відео: пресслужба ХМР