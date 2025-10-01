Центр Харкова зупинився на хвилину (фото)

О 09:00 на Майдані Свободи харків’яни зупинилися на хвилину мовчання.

«Харківщина вшановує пам’ять полеглих Захисників і Захисниць України. Пам’ятаємо кожного і кожну, хто віддав життя за свободу українців», – написав голова ХОВА Олег Синєгубов.

Із Днем захисника та захисниць України привітав і мер Харкова Ігор Терехов. Він згадав перші місяці повномасштабного вторгнення.

«Порожні вулиці. Чорні вікна. Черги на вокзалі — колони потягів, що вивозили дітей, матерів, стареньких. Місто, яке ще вчора не засинало, ніби завмерло. Із двох мільйонів харків’ян залишилися триста тисяч. Здавалося, що Харків уже не зможе ожити. Але ви довели, що він — безсмертний. Ваш контрнаступ повернув не лише території — він повернув місту серце. Завдяки вам Харків знову дихає, сміється, закохується. Люди повертаються додому, відкривають кав’ярні, відновлюють будинки, виховують дітей», – зазначив Терехов.

Він подякував воїнам за те, що врятували місто, за свободу та за щоденний подвиг.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні – День захисників і захисниць України. Започаткували свято 14 жовтня 2014 року президентським указом із назвою «День захисника України». Через реформу церковного календаря в Україні з 2023 року святкування перенесено з 14 числа на 1 жовтня.