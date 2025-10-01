Центр Харькова остановился на минуту (фото)
В 09:00 на Майдане Свободы харьковчане остановились на минуту молчания.
«Харьковщина чтит память павших Защитников и Защитниц Украины. Помним каждого и каждую, кто отдал жизнь за свободу украинцев», — написал глава ХОВА Олег Синегубов.
С Днем защитника и защитниц Украины поздравил мэр Харькова Игорь Терехов. Он вспомнил первые месяцы полномасштабного вторжения.
«Пустые улицы. Черные окна. Очереди на вокзале — колонны поездов, вывозивших детей, матерей, стариков. Город, еще вчера не засыпавший, словно замер. Из двух миллионов харьковчан осталось триста тысяч. Казалось, Харьков уже не сможет ожить. Но вы доказали, что он бессмертен. Ваше контрнаступление вернуло не только территории — он вернул городу сердце. Благодаря вам Харьков снова дышит, смеется, влюбляется. Люди возвращаются домой, открывают кофейни, восстанавливают дома, воспитывают детей», — отметил Терехов.
Он поблагодарил воинов за спасение города, за свободу и за ежедневный подвиг.
Напомним, 1 октября в Украине – День защитников и защитниц Украины. Основали праздник 14 октября 2014 года президентским указом под названием «День защитника Украины». Из-за реформы церковного календаря в Украине с 2023 года празднование перенесено с 14 числа на 1 октября.
1 октября 2025
