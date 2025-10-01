Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории

1 октября – День защитников и защитниц Украины, ветеранов, украинского казачества, Покров Пресвятой Богородицы и День социолога в Украине. В этот день в 331 году до нашей эры произошла битва при Гавгамелах, в которой войско Александра Македонского разбило армию персидского царя Дария III, что в конце концов положило конец Персидской империи. В 1648-м казаки захватили крепость Кодак. В 1869-м появилась почтовая открытка. В 1931-м ХТЗ выпустил первый трактор. В 1945-м завершил работу Международный военный трибунал в Нюрнберге. В 1949-м провозгласили создание КНР, а в 2010-м Конституционный Суд Украины отменил политреформу и вернул Януковичу «полномочия Кучмы».

Праздники и памятные даты 1 октября

1 октября в Украине – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День ветерана и День социолога.

В мире — Международный день пожилых людей и Всемирный день вегетарианства.

Также сегодня: Международный день кофе, Всемирный день какао и шоколада, Международный день музыки, Международный день «В школу пешком или на велосипеде» и Всемирный день воздушного шарика (оба приходятся на первую среду октября), День геронтолога, Международный день охраны енотов, День CD-плеера, стартует Неделя проинформированности.

1 октября в истории

1 октября 331 года до н. э. произошла битва при Гавгамелах, в которой войско Александра Македонского разбило персидскую армию. Это положило конец существованию Персидской империи (или империи Ахеменидов) — мощного и экономически могущественного государства. В момент своего расцвета (в 500 г. до н.э.) оно контролировало территории от современного Египта и Турции на Западе до части Индии и Афганистана на востоке. А также пыталось завоевать Грецию, что привело к ряду греко-персидских войн. За эти свои вторжения империя со временем и поплатилась.

Еще отец Александра Македонского Филипп II насильно создал военный союз греческих государств – Эллинскую лигу. Целью как раз и было противостояние Персии. Поэтому подготовка к вторжению началась еще при Филиппе II. Но осуществить свой замысел царь не смог – в октябре 336 года до н. э его убил собственный охранник Павсаний. Поэтому реализовать амбициозный план и получить себе титул Великого суждено было сыну Филиппа Александру. В начале правления ему было не до Персии – он подавлял восстания на Балканах и в Греции, чтобы стабилизировать свою власть. И сделал это быстро и успешно. Но даже в этот момент современники наверняка не поверили бы, что через несколько лет Александр сотрет с карты мира Персидскую империю. Историки до сих пор строят различные теории и спорят о том, что могло привести к такому краху: внутренние политические проблемы или чрезвычайный талант полководца Александра Великого. Как бы там ни было, факты такие. Вторжение войск Эллинской лиги началось в 334 году до н.э. Во главе с Александром Македонским греки пересекли пролив Дарданеллы и вошли на территорию Малой Азии. Для завоевания Персидской империи им понадобились три решающих и множество «проходных» сражений.

Первое важное сражение произошло в том же 334 году до н.э. Это была битва на реке Граник (на территории современной Турции). Там войско Александра разгромило полевую армию правителей персидских провинций (сатрапов). Армия защищала переправу через реку, так что македонцы были изначально в невыгодном положении – им пришлось атаковать, преодолевая водное препятствие. Одержав победу, завоеватели смогли продвинуться вглубь персидской территории и занять ряд городов (некоторые беспрепятственно, некоторые с боем).

Второй решающей стала битва при Иссе 5 ноября 333 г. до н. э., где Александр Македонский впервые встретился с персидским царем Дарием III – и разбил его войско. Это было впервые, когда персидская армия потерпела поражение в присутствии своего правителя. Более того – в этом сражении греки захватили важных заложниц: жену Дария, его дочерей и мать. К ним относились с большим уважением. Александр Македонский со временем женился на дочери Дария. Это поражение стало знаковым для персов – с него фактически начался упадок могущества их империи.

Но чтобы окончательно «добить» Дария Александру Македонскому понадобились еще почти два года. Персидский император сбежал с поля боя при Иссе вглубь своей все еще огромной страны и собирал новое войско, чтобы отразить нашествие эллинов. Параллельно он слал послания Александру, предлагая разные варианты мирных соглашений. Так что войску Македонского пришлось фактически преследовать Дария через половину территории его империи. Решающая битва произошла у поселения Гавгамелы (на севере современного Ирака – Иракском Курдистане). Войско Дария потерпело сокрушительное поражение, а он сам снова сбежал верхом – на территорию современного Ирана.

У императора, очевидно, были планы вновь собрать войско, чтобы продолжить сражаться с Македонским. Тот не стал преследовать Дария, а вместо этого отправился в Вавилон, где жители и командующий цитадели сдали город грекам без сопротивления. Когда Александр начал снова приближаться к территориям, где находился Дарий III, тот не решился на битву, потому что еще не собрал достаточно сил. На этом фоне против императора возник заговор недовольных военными поражениями наместников и командиров. Лидером заговора стал Бесс, сам принадлежавший к царскому роду Ахеменидов и бывший сатрапом одной из богатейших персидских провинций. Дария III скинули с трона и заковали в цепи, а Бесса провозгласили царем империи Ахеменидов. Однако царствовал он недолго – войско Александра Македонского догоняло командование персов, которые и при новом руководстве не могли отразить нашествие. Спасаясь от преследования, заговорщики в 330 году до н.э. убили Дария III, когда тот отказался садиться на лошадь и бежать с ними. Бесс прожил немногим больше – в 329-м его и самого предали его командиры и выдали македонцам. По приказу Александра Македонского Бесса как предателя казнили (историки расходятся в вариациях того, как именно, но однозначно – очень жестоко). На этом история правления Ахеменидов завершилась. Хотя концом Персидской империи традиционно считают все же смерть настоящего императора Дария III, а не предателя-узурпатора.

1 октября 1648 года казаки захватили польскую крепость Кодак на Запорожье. Подробнее.

1 октября 1869 года считается днем ​​рождения почтовой открытки. Подробнее.

1 октября 1931 года Харьковский тракторный завод (ХТЗ) выпустил первый трактор — СХТЗ 15-30. Подробнее.

1 октября 1946 года Нюрнбергский трибунал объявил приговоры главным обвиняемым – нацистским политикам, военным и идеологам нацизма. Подробнее.

1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине глава КПК Мао Цзэдун официально провозгласил создание Китайской Народной Республики. Подробнее.

1 октября 2010 года Конституционный Суд Украины отменил политреформу 2004 года и вернул в Конституцию 1996 года. Подробнее.

Церковный праздник 1 октября

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы. Подробнее.

Народные приметы

Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покров сбросят все листья, то год будет легким.

Если первый снег в Покров выпадет, то зима не скоро придет.

Что нельзя делать 1 октября

Нельзя работать по дому, убирать, стирать и шить.

Нельзя долго стоять у плиты и готовить.

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя стричь ногти.