Сегодня 1 октября: какой праздник и день в истории

1 октября – День защитников и защитниц Украины, ветеранов, украинского казачества и УПА, Покров Пресвятой Богородицы. В 9:00 вся Украина остановится в общенациональную минуту молчания. 1 октября в 1648 году казаки захватили крепость Кодак. В 1869-м появилась почтовая открытка. В 1931-м ХТЗ выпустил первый трактор. В 1945-м завершил работу Международный военный трибунал в Нюрнберге. В 1949-м провозгласили создание КНР, а в 2010-м Конституционный Суд Украины отменил политреформу и вернул Януковичу «полномочия Кучмы».

Праздники и памятные даты 1 октября

1 октября в Украине – День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества, День Украинской повстанческой армии, День ветерана, День социолога.

«1 октября, в День защитников и защитниц, в 09:00 жители Харьковщины и вся Украина остановятся в общенациональную минуту молчания! Остановимся, отложим дела, выйдем из авто — вспомним павших украинских защитников. Почтим тех, кто отдал жизнь за независимую Украину», — призвал накануне начальник ХОВА Олег Синегубов.

В мире — Международный день пожилых людей, День геронтолога.

Также отмечают: Международный день охраны енотов, Всемирный день вегетарианства, Международный день музыки, Международный день кофе, Всемирный день какао и шоколада, День CD-плеера, Всемирный день татуировщика, День рождения почтовой открытки, Международный день Гоше.

1 октября в истории

1 октября 1648 года казаки захватили польскую крепость Кодак на Запорожье. Подробнее.

1 октября 1869 года считается днем ​​рождения почтовой открытки. Конечно, определенным образом дата условна, ведь сама идея открыток возникла гораздо раньше. С распространением печатных станков появилась возможность быстро изготовить большое количество печатных изображений. Популярность стали приобретать иллюстрированные визитки, бумага для письма с рисунками и т.д. Первая попытка создать поздравительную открытку зафиксирована еще в 1777 году. Французский гравер Демезон опубликовал в Париже лист поздравительных открыток: маленькие карточки можно было вырезать, подписывать и отправлять по почте. Но идея «не зашла». Состоятельные парижане, которые могли позволить себе приобрести такую ​​продукцию, беспокоились о том, что текст открытки не скрыт конвертом, поэтому прислуга сможет читать сообщения. Так что к такому формату вернулись чуть ли не через столетие – к тому же уже не во Франции.

Развитию новых вариаций письменных сообщений в мире поспособствовала почтовая реформа в Великобритании и появление в 1840 году первых почтовых марок. Тогда же в продажу поступили декоративные конверты «Mulready», разработанные известным живописцем и дизайнером Уильямом Малреди.

Это был первый «товар почты», имевший внешние украшения. В 1861 году США имели все шансы записать «рождение открытки» себе в актив. В этом году Джон Чарльтон из Филадельфии запатентовал так называемую «почтовую карточку» и продал права на нее Хайману Липману (известному изобретением карандаша с резинкой на конце). В дальнейшем эти карточки стали известны как «карточки Липмана», но не успели обрести популярность, ведь через месяц после их запуска в продажу в США началась Гражданская война.

Наконец-то в 1869 году произошло событие, которое и признают «днем рождения открытки». Профессор экономики из Вены Эмануэль Херрманн написал статью в издании «Neue Freie Presse», доказывая, что время и усилия, которые люди часто тратят на написание поздравительного письма, непропорциональны размеру сообщения. Он предложил более дешевый метод связи –открытку без конверта.

«Его рекомендации поразили Австрийскую почту, которая применила их 1 октября 1869 года, в результате чего появилась «Correspondenz-Karte» — светло-коричневый прямоугольник размером 8,5×12 см с местом для адреса на лицевой стороне и местом для короткого сообщения на обороте, – пишет Worldpostcardday.com. – В верхнем правом углу открытки находилась марка стоимостью в 2 крейцера, которая стоила половину цены обычного листа. Открытка родилась!»

1 октября 1931 года Харьковский тракторный завод (ХТЗ) выпустил первый трактор — СХТЗ 15-30. Подробнее.

1 октября 1946 года Нюрнбергский трибунал объявил приговоры главным обвиняемым – нацистским политикам, военным и идеологам нацизма. Подробнее.

1 октября 1949 года на площади Тяньаньмэнь в Пекине глава КПК Мао Цзэдун официально провозгласил создание Китайской Народной Республики. Подробнее.

1 октября 2010 года Конституционный Суд Украины отменил политреформу 2004 года и вернул в Конституцию 1996 года. Подробнее.

Церковный праздник 14 октября

14 октября – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в середине Х века произошло чудесное явление Божьей Матери во Влахернской церкви Константинополя, где тогда хранились головной покров, риза и пояс Богородицы. В тот момент Константинополь находился в осаде сарацин, и мог пасть в любой момент. Жители нашли убежище в храме и молились. В том числе там были император Лев VI с императрицей. И во время всенощной произошло чудо: святой юродивый Андрей с учеником Епифанием увидели, как Божья Матерь коленопреклонно молилась о спасении народа. После этого она подошла к престолу, сняла с головы покрывало и покрыла им всех молящихся в храме. На следующее утро враг отступил от города.

Народные приметы

Если на Покров улетают журавли, то зима будет ранней и холодной.

Если дуб и береза на Покров сбросят все листья, то год будет легким.

Если первый снег в Покров выпадет, то зима не скоро придет.

Что нельзя делать 1 октября

Нельзя работать по дому, убирать, стирать и шить.

Нельзя долго стоять у плиты и готовить.

Нельзя употреблять спиртное.

Нельзя стричь ногти.