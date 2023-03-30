Сегодня 30 марта: какой праздник и день в истории

30 марта 2014 года в Харькове впервые исполнили хит «Путин — х@йло!», в 1981 сумасшедший американец покушался на президента Рональда Рейгана… из любви к Джоди Фостер. А в 1858 году в этот день запатентовали карандаш с резинкой на конце.

Праздники и памятные даты 30 марта

30 марта государственных и профессиональных праздников нет. В мире тоже без значительных событий.

30 марта в истории

30 марта 1858 года в США изобретатель Хайман Липман получил патент на карандаш с резинкой на конце. Сам автор идеи объяснил ее в заявке на патент очень просто: изобретение позволяет никогда не терять резинку для стирания. При этом карандаш с резинкой Липмана был не похож на те, к которым мы привыкли. Графитовый стержень занимал три четверти длины карандаша. Последнюю четверть оставшегося внутри деревянной обложки канала заполнял тонкий стержень из резины. Этот конец карандаша – так же, как и графитовый – время от времени нужно было затачивать.

30 марта 1919 года состоялось совместное заседание Галицкого правительства и представителей Директории УНР. На мероприятии приняли решение на Парижской мирной конференции представлять Украину общей делегацией от УНР и ЗОУНР (Западной области УНР, как стала называться Западноукраинская народная республика после провозглашения 22 января 1919 Акта злуки).

30 марта 1981 года в США признанный невменяемым Джон Хинкли покушался на президента Рональда Рейгана.

Видео: ABC

В этот день Рейган, недавно избранный президентом, выступал с речью перед представителями федерации профсоюзов. Это происходило в гостинице Хилтон в Вашингтоне. Хинкли совершил нападение на президента, когда тот шел из гостиницы в свой автомобиль. Нападающий за три секунды выпустил шесть пуль из револьвера. В президента попала только последняя.

Однако были и другие пострадавшие. Самые тяжелые ранения получил пресс-секретарь Белого дома Джеймс Брейди. Ему пуля попала в голову. Брейди выжил, но стал инвалидом. Более легкие ранения получили полицейский Томас Делаханти (в спину) и агент Секретной службы Тимоти Маккарти (в грудь). В Рейгана срикошетила последняя пуля — она задела ребро и застряла в легких. Что президент ранен, поняли, когда он начал кашлять кровью. Однако до здания больницы из автомобиля Рейган дошел сам. Уже в отделении экстренной помощи он пожаловался на затрудненное дыхание и упал. Когда Рейгана готовили к операции, он шутливо обратился к одному из врачей, которые его осматривали: «Надеюсь, вы республиканец», на что тот ответил: «Сегодня, господин президент, мы все республиканцы».

Операция прошла успешно, и Рейган быстро вернулся к работе. А нападавшего задержали на месте. Он объяснил свой поступок желанием произвести впечатление на актрису Джоди Фостер. Как оказалось, он преследовал Фостер много лет, даже поступил в Йельский университет, где она училась. Он писал девушке письма, звонил по телефону, однако актриса его игнорировала. Он решил, что должен «прославиться». Сначала преследовал президента Джимми Картера, чтобы убить его. Но не успел реализовать замысел – Картер проиграл выборы Рейгану. И тот стал следующей мишенью. Хинкли сочли невменяемым и отправили на принудительное психиатрическое лечение.

30 марта 2014 года в Харькове во время совместного марша ультрас «Металлиста» и донецкого «Шахтера» впервые прозвучала песня «Путин – х@йло!»

Сейчас все чаще автором хита называют нынешнего командира разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения Kraken Сергея Величко («Чили»).

Впрочем, ранее один из лидеров группировки харьковских футбольных фанатов «Free Land Ultras» Максим «Ковбой» рассказывал, что кричалка — давно известная, просто раньше на месте Путина в ней был бывший президент ФФУ и владелец «Динамо» Григорий Суркис. Как бы то ни было, песня ультрас быстро пошла в массы и стала мемом. Кроме уже традиционного исполнения ее на стадионах во время игр украинских команд и национальной сборной, на песню сделали массу ремиксов, а ключевую фразу — «Путин – х@йло!» — стали печатать на сувенирах, футболках, размещать на номерах автомобилей и так далее.

Церковный праздник 30 марта

30 марта христиане чтят память преподобного Алексея, человека Божьего. Алексей был сыном римского сенатора Евфимиана. Родители решили женить сына на девушке царской крови. Но, оставшись после свадьбы лицом к лицу с женой, Алексей отдал ей свой золотой перстень и поясную пряжку со словами: «Сохрани это, и да будет между тобой и мною Господь, пока не обновит нас своей благодатью». Затем он вышел из комнаты и в ту же ночь покинул родительский дом. Алексей отплыл на восток, где просил милостыню в храме в Эдессе и молился. Он провел там 17 лет — в притворе храма Богородицы. А потом Богородица явилась во сне церковному сторожу и открыла, что нищий Алексей — это человек Божий. Когда же жители Эдессы стали почитать его, Алексей тайно скрылся.

Корабль, на котором он плыл, сбился с курса и прибился к берегам Италии, недалеко от Рима. Алексей увидел в этом божий промысел и пошел в дом отца, будучи уверенным, что его не узнают. Он попросил убежища у родителей как нищий. И отец выделил ему место в сенях дома и приказал носить нищему еду со своего стола. Так Алексей жил еще 17 лет. А когда приблизилось время его смерти, святой написал записку родителям и жене, описав всю свою жизнь, в том числе и то, о чем знали только близкие. Когда его тело обнаружили, в руке умерший держал записку. Прочитав записку, родители и жена с плачем прильнули к телу святого. Ложе с телом святого Алексея выставили посреди центральной площади. Вокруг него произошло много чудес и исцелений. Увидев все это, император Гонорий и Папа Иннокентий I сами несли тело святого в похоронной процессии.

Народные приметы

Если на Алексея тепло, весна будет теплой.

Если скворцов не видно – быть непогоде.

После Алексея можно сеять ячмень.

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя ничего выносить и отдавать из домашних вещей.

Нельзя собираться в дорогу – постигнет неудача.