Ультрас «Металлиста», командир Kraken о Ярославском: «Его дом полностью целый»

Командир разведывательно-диверсионного батальона в составе спецподразделения Kraken, ультрас харьковского «Металлиста» Сергей Величко («Чили») рассказал о слухах про связи харьковского бизнесмена Александра Ярославского с россиянами и его уцелевшем доме в Мартовой.

О своем отношении к дважды президенту ФК «Металлист» фанат харьковской команды и автор хита «Путин — х@ло» рассказал в интервью спортивному журналисту Роману Бебеху на его YouTube-канале «Бомбардир».

«Полностью бросил клуб, уехал. Вот эта смешная история: «Продам яхту, с яхты отдам все деньги». Ну, где яхта, где деньги? Насколько я знаю, миллион гривен один отправил. Ну, это насколько я знаю информацию. Есть еще там грустные истории на Старом Салтове в Мартовой. Что там его дом, в его дом залезли кто-то русские, что-то вроде бы вынесли, и потом это все вернулось обратно, и там появилась какая-то охрана русских. Ну, это такое, одни разговоры. Но, на самом деле, насколько там летали на «птичках», на всем – его дом полностью целый, и все хорошо. Так что, не знаю, может быть, какая-то коммуникация у него все-таки и есть даже с русскими», — поделился Сергей Величко.

Но больше всего один из командиров спецподразделения ГУР МО «Kraken» расстроен тем, то его любимый футбольный клуб опять остался без поддержки.

«То, что он никак не помогает ни клубу, ни фанатам, никому, – это факт. Обидно. Такой город – город, который жил футболом даже в момент ковида. Когда в последнее время приходило на футбол, на «Динамо», 5000 — 6000 людей, а сюда приходило 30 тысяч людей, 35 тысяч людей… Этот город живет футболом. Жалко, обидно, конечно, за клуб», — поделился Чили.

А на вопрос, есть ли у Ярославского шанс третий раз вернуться в «Металлист», Величко ответил так: «Я не знаю. Пусть сначала свои уголовные дела позакрывает, все остальное. Мне кажется, у государства достаточно много вопросов есть к нему. Ну, и у нас, как у фанатов, тоже есть достаточно вопросов к нему – о поддержке как клуба, так и фанатов в такое тяжелое время».