Почему КАБы вновь долетают до Харькова и есть ли выход — мнение военного

Ранее защитники Украины нашли контрмеру, благодаря которой ВС РФ больше не могли бить авиабомбами по Харькову, но ситуация изменилась. Что происходит, пояснил Даниил Акуленко – начальник пункта управления полка беспилотных систем «KRAKEN 1654».

«В свое время противник почти беспрепятственно наносил удары по городу. Впоследствии мы нашли контрмеру, создавшую условия, при которых враг фактически потерял возможность доставать в Харьков этим средством поражения. Но время проходит, и судя по всему, противник еще раз адаптировался и начинает снова наращивать свое огневое влияние на город. Впрочем, это снова вопрос времени, когда мы найдем выход и из этой ситуации. Главный ужас состоит в том, что в нашем случае время измеряется человеческими жизнями», — написал Акуленко в Telegram.

В предшествовавшем этому сообщению анализе военный отметил, что в войне стороны всегда адаптивны, то есть на каждую меру всегда находится контрмера.

«Тренд конца весны 2026 года – удары Middle Strike по логистическим маршрутам, которые создают значительные проблемы противнику на оперативной глубине. В то же время, противник не сидит сложа руки и уже сегодня существенно наращивает огневой контур, который теперь состоит из МВГ, используя положительный украинский опыт и аналогичные средства малого ПВО», — привел пример Акуленко.

Напомним, за минувшую неделю по Харькову и ближайшему пригороду несколько раз прилетали российские авиабомбы, чего не было с января 2026 года. Удары в городе сосредоточились в районе Холодной горы. Погибли двое мужчин (один — от удара по складскому предприятию, второй — под завалами двухэтажного дома). Также КАБы долетели до одной из важнейших ТЭЦ региона неподалеку от поселка Подворки.